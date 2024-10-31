ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين 8.6% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 10.9 تريليون يوان (نحو 1.5 تريليون دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لبيانات صدرت مؤخرا عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.
وأشار مسؤول بقسم التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة الصينية إلى أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى، شهدت التجارة الإلكترونية في الصين تطورا صحيا بشكل مستمر، وعملت بنشاط لتعزيز النمو المطرد للاستهلاك ودفع التحول الرقمي للصناعات وتسريع البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الجديدة وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
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وبحسب الوكالة فإنه يتسارع تشكيل زخم جديد للتجارة الإلكترونية للمستهلكين، فمن بين إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ حجم مبيعات السلع المادية 9.1 تريليون يوان، بزيادة قدرها 7.9%. وكانت الإجراءات الرامية لتعزيز الاستهلاك الرقمي فعالة، إذ نما استهلاك الخدمات عبر الإنترنت بسرعة، وتدفع سياسة“استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة” نقطة نمو جديدة.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108836745
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