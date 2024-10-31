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ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين 8.6% - جريدة البورصة

10/31/2024 4:29:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 10.9 تريليون يوان (نحو 1.5 تريليون دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لبيانات صدرت مؤخرا عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.

وأشار مسؤول بقسم التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة الصينية إلى أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى، شهدت التجارة الإلكترونية في الصين تطورا صحيا بشكل مستمر، وعملت بنشاط لتعزيز النمو المطرد للاستهلاك ودفع التحول الرقمي للصناعات وتسريع البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الجديدة وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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وبحسب الوكالة فإنه يتسارع تشكيل زخم جديد للتجارة الإلكترونية للمستهلكين، فمن بين إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ حجم مبيعات السلع المادية 9.1 تريليون يوان، بزيادة قدرها 7.9%. وكانت الإجراءات الرامية لتعزيز الاستهلاك الرقمي فعالة، إذ نما استهلاك الخدمات عبر الإنترنت بسرعة، وتدفع سياسة“استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة” نقطة نمو جديدة.

المصدر:

MENAFN31102024000202011048ID1108836745

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