الصناعة والتعليم العالى تنجحان فى إنتاج 100 سيارة تجريبية كهربائية منخفضة السرعة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أيمن عاشور العالي والبحث العلمي، إن الوزارة نجحت، بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل، في إنتاج أول 100 سيارة تجريبية كهربائية منخفضة السرعة EV-Tech.

وبحث كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.

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وأكد وزير الصناعة، أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يساهم في حل العديد المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتحديات التي يواجهها، خاصةً أن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة علمية كبيرة وتزخر بالطاقات البشرية.

وأشار إلى أن حل المشكلات المتعلقة بتوفير الوقود والطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة الحالية، يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة والتي تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حلول في هذا الصدد.

وأضاف أن توفير المياه اللازمة لتغطية احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة من أهم مستهدفات التعاون بين الجانبين.

وأوضح أنه يدخل ضمن نطاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، دراسة آليات توفير المعالجات التكنولوجية اللازمة لتهيئة استخدام خام الحديد كأحد مستلزمات الإنتاج الضرورية للعديد من الصناعات.

ووجه بتفعيل دور قسم الفلزات والتعدين بمعهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وتعزيز التنسيق والتعاون بينه وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، صرح أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن التكامل بين البحث العلمي والابتكار الصناعي هو المدخل لتنمية الاقتصاد المصري، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تم خلالها تحديد ودراسة الأنشطة الاقتصادية الواعدة في كل إقليم من أقاليم مصر السبعة، ووضع خطة عمل للوزارة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة والاتصالات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى عدد من المشروعات المستقبلية للوزارتين، ومنها تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة EV-Tech حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس وذلك بمكون محلى 60%، ومن المستهدف وصول نسبة المكون 83% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأعرب وزير الصناعة والنقل، عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للمصنع لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

كما أعلن ممثلو أكاديمية البحث العلمي خلال الاجتماع عن نجاح إنتاج أجهزة تنفس صناعي معتمدة من الاتحاد الأوروبي وحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية، وذلك بتكنولوجيا مصرية 100%، موضحين أنه جارى إنتاج 500 جهاز تنفس.