الصناعة والتعليم العالى تنجحان فى إنتاج 100 سيارة تجريبية كهربائية منخفضة السرعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أيمن عاشور وزير التعليم
العالي والبحث العلمي، إن الوزارة نجحت، بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل، في إنتاج أول 100 سيارة تجريبية كهربائية منخفضة السرعة EV-Tech.
وبحث كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.
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وأكد وزير الصناعة، أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يساهم في حل العديد المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتحديات التي يواجهها، خاصةً أن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة علمية كبيرة وتزخر بالطاقات البشرية.
وأشار إلى أن حل المشكلات المتعلقة بتوفير الوقود والطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة الحالية، يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة والتي تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حلول في هذا الصدد.
وأضاف أن توفير المياه اللازمة لتغطية احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة من أهم مستهدفات التعاون بين الجانبين. “بايك” الصينية و”ألكان أوتو” تتعاونان لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في مصر
وأوضح أنه يدخل ضمن نطاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، دراسة آليات توفير المعالجات التكنولوجية اللازمة لتهيئة استخدام خام الحديد كأحد مستلزمات الإنتاج الضرورية للعديد من الصناعات.
ووجه بتفعيل دور قسم الفلزات والتعدين بمعهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وتعزيز التنسيق والتعاون بينه وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، صرح أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن التكامل بين البحث العلمي والابتكار الصناعي هو المدخل لتنمية الاقتصاد المصري، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تم خلالها تحديد ودراسة الأنشطة الاقتصادية الواعدة في كل إقليم من أقاليم مصر السبعة، ووضع خطة عمل للوزارة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة والاتصالات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى عدد من المشروعات المستقبلية للوزارتين، ومنها تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة EV-Tech حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس وذلك بمكون محلى 60%، ومن المستهدف وصول نسبة المكون 83% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وأعرب وزير الصناعة والنقل، عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للمصنع لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
كما أعلن ممثلو أكاديمية البحث العلمي خلال الاجتماع عن نجاح إنتاج أجهزة تنفس صناعي معتمدة من الاتحاد الأوروبي وحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية، وذلك بتكنولوجيا مصرية 100%، موضحين أنه جارى إنتاج 500 جهاز تنفس.
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