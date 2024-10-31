السيارات تدعم ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية في سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في سبتمبر، مما دعم النمو في البلاد مع اختتام لاجتماعه الأخير لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية.

وذكرت وزارة الصناعة اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أغسطس، بقيادة صانعي السيارات والمنتجات الكيماوية.

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تفوق تلك النسبة التقديرات التي أجمع عليها الخبراء بزيادة قدرها 0.8%. وانخفض الإنتاج بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي. كما انخفض بنسبة 0.4% في الربع الثالث، مقارنة بالفترة السابقة.

ذكرت الوزارة أيضاً أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2.3% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، بينما ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بوضع حزمة تحفيز اقتصادي أكبر من حزمة العام الماضي، لمساعدة الأسر على التعامل مع التضخم وتحفيز النمو.

يعود ارتفاع إنتاج المصانع في اليابان، جزئياً، إلى استمرار قطاع السيارات في التعافي من تأثير المعايير التنظيمية المرتبطة بقضية شهادات سلامة المركبات المزورة. ومع ذلك، فإن انخفاض الطلب الخارجي يغذي حالة من عدم اليقين بشأن القوة المحتملة للإنتاج في المستقبل.

في حين يٌتوقع أن يرتفع إنتاج المصانع بنسبة 8.3% في أكتوبر، يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 3.7% في نوفمبر، في وقت تميل فيه توقعات الوزارة إلى التفاؤل.

وبحسب“بلومبرغ إيكونوميكس” فإن“الانتعاش في إنتاج أشباه الموصلات العالمي من المحتمل أنه حفز إنتاج معدات صنع الرقائق والأجهزة الإلكترونية. كما أن استعادة الإنتاج من قبل شركة تويوتا موتور ستعزز قوة الإنتاج”.

في الوقت ذاته، فإن إنتاج اليابان مُعرّض لعدم اليقين في الأسواق الخارجية الرئيسية، إذ أن الولايات المتحدة على وشك اختيار رئيسها الجديد في 5 نوفمبر، وإذا عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فمن المحتمل أن يؤثر هدفه المعلن بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع من كل بلد، على اليابان أيضاً.

في الوقت نفسه، تسعى الصين إلى تعزيز الطلب المحلي وتحقيق هدف النمو من خلال حوافز اقتصادية ضخمة. وتعتبر الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين لليابان.

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