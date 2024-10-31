بي بي: طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الطلب على الغاز الأمريكي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يشهد قطاع الوقود الأحفوري ازدهاراً كبيراً بفضل ارتفاع الطلب على الطاقة من قبل عمالقة التكنولوجيا الذين يطورون الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، وهو ما يُعرف بقطاع“شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وأشار موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة“بي بي”، إلى أن تعطش قطاع التكنولوجيا لإمدادات الطاقة الموثوقة يدفع نمو الطلب على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

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قال أوشينكلوس خلال عرض قدمه للمستثمرين يوم الثلاثاء، إن“شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع الطلب بشكل كبير نحو الغاز الطبيعي في الوقت الراهن. أشعر بتفاؤل كبير بشأن أسعار الغاز الطبيعي على مدار العقد”.

هذا الارتفاع في الطلب على الطاقة من قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة يفرض ضغطاً كبيراً على شبكة الكهرباء، حيث تجد بعض الأجزاء صعوبة في توفير إمدادات جديدة كافية، ما أثار جدلاً حول ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي ستؤثر إيجابياً على جهود مكافحة تغير المناخ أو ستدفع نحو المزيد من الاستثمارات في التقنيات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الطلب على الذكاء الاصطناعي

حتى الآن، تحتل الولايات المتحدة العالم مركز الصدارة في الطلب على الذكاء الاصطناعي، لكن من المرجح أن ينتشر هذا الطلب القوي إلى أجزاء أخرى من العالم، وفقاً لما قاله أوشينكلوس.

وأضاف:“سنبدأ برؤية شركات التكنولوجيا الكبرى تنتقل إلى المملكة المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم في وقت لاحق بعيداً عن الولايات المتحدة. إذا كنت ترغب في الحفاظ على التنافسية في الذكاء الاصطناعي، فستحتاج إلى فعل ذلك. وأعتقد أن الجميع يرغبون في الحفاظ على التنافسية في هذا المجال”.

ذكر أوشينكلوس أن شركة“بي بي” تتمتع بوضع جيد يمكنها الاستفادة من هذا النمو، وذلك بفضل استراتيجيتها لتنويع محفظتها بعيداً عن التركيز على النفط والغاز فقط، لتشمل أيضاً مصادر الطاقة المنخفضة الكربون. وأوضح أن“بي بي” تستطيع دمج الغاز مع الطاقة المتجددة، مما يجعلها شريكاً مثالياً للقطاع التكنولوجي المتعطش للطاقة.