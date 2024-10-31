الأسهم اليابانية تُغلق منخفضة بعد قرار تثبيت الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي
بتثبيت سعر الفائدة، وإشارته إلى عزمه على مواصلة تشديد السياسة النقدية حال استمرار تعافي الاقتصاد.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.50% أو 196 نقطة إلى 39081 نقطة، وانخفض نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.30% إلى 2695 نقطة، ليُنهيا سلسلة من المكاسب استمرت على مدار 3 جلسات.
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ثبَت بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% في اجتماعه الذي استمر على مدار يومين، وأدت إشارته إلى مواصلة التشديد النقدي إلى تراجع معنويات المستثمرين الذين لا يرغبون في زيادة تكاليف الاقتراض.
تسبب قرار البنك المركزي اليوم في ارتفاع قيمة الين، إذ تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.35% إلى 152.87 ين في تمام الساعة 09:36 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ما ألقى بثقله على أداء أسهم الشركات ذات الأنشطة التصديرية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 1.4% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بتوقعات زيادته 1% فقط.
في حين أشار استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى أن المُصنعين يتوقعون ارتفاع الإنتاج 8.3% في أكتوبر قبل أن يتراجع 3.7% في نوفمبر.
وأوضحت بيانات منفصلة نمو مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 0.5% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل توقعات ارتفاعها 2.3%، ما يشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي للأُسر.
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