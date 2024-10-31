الأسهم اليابانية تُغلق منخفضة بعد قرار تثبيت الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار بتثبيت سعر الفائدة، وإشارته إلى عزمه على مواصلة تشديد السياسة النقدية حال استمرار تعافي الاقتصاد.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.50% أو 196 نقطة إلى 39081 نقطة، وانخفض نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.30% إلى 2695 نقطة، ليُنهيا سلسلة من المكاسب استمرت على مدار 3 جلسات.

موضوعاتتويوتا تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في منصة للقيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي صادرات السيارات في كوريا الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ أكثر من عامين

ثبَت بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% في اجتماعه الذي استمر على مدار يومين، وأدت إشارته إلى مواصلة التشديد النقدي إلى تراجع معنويات المستثمرين الذين لا يرغبون في زيادة تكاليف الاقتراض.

تسبب قرار البنك المركزي اليوم في ارتفاع قيمة الين، إذ تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.35% إلى 152.87 ين في تمام الساعة 09:36 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ما ألقى بثقله على أداء أسهم الشركات ذات الأنشطة التصديرية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 1.4% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بتوقعات زيادته 1% فقط.

في حين أشار استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى أن المُصنعين يتوقعون ارتفاع الإنتاج 8.3% في أكتوبر قبل أن يتراجع 3.7% في نوفمبر.

وأوضحت بيانات منفصلة نمو مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 0.5% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل توقعات ارتفاعها 2.3%، ما يشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي للأُسر.