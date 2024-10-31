قفزة في صافي أرباح سامسونج بالربع الثالث من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة للإلكترونيات، أن صافي أرباحها ارتفع في الربع الثالث من عام 2024، لكن تباطؤ أعمال رقائق الذكاء الاصطناعي أثر بشكل كبير على أعمال أشباه الموصلات.

وقالت الشركة في ملف تنظيمي، اليوم الخميس، إنها حققت صافي ربح بلغ 10.1 تريليون وون (7.3 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 72.8% عن العام السابق.

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وارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 277.4% إلى 9.18 تريليون وون من 2.43 تريليون وون قبل عام، وارتفعت الإيرادات بنسبة 17.3% إلى 79.09 تريليون وون.

وبحسب مسح أجرته يونهاب إنفوماكس، فإن الأرباح التشغيلية كانت أقل بنسبة 10.8% عن متوسط التقديرات، بينما لم يتم الإعلان عن تقديرات صافي الربح.

وبلغ الربح التشغيلي لأعمال الرقائق للشركة 3.86 تريليون وون في الربع الثالث، وهو ما يمثل تحولاً من عجز بقيمة 2.18 تريليون وون في العام السابق.

ومع ذلك، فإن القراءة تمثل انخفاضًا حادًا من ربح تشغيلي بلغ 6.45 تريليون وون في الربع الثاني من العام.

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