قفزة في صافي أرباح سامسونج بالربع الثالث من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة سامسونج
للإلكترونيات، أن صافي أرباحها ارتفع في الربع الثالث من عام 2024، لكن تباطؤ أعمال رقائق الذكاء الاصطناعي أثر بشكل كبير على أعمال أشباه الموصلات.
وقالت الشركة في ملف تنظيمي، اليوم الخميس، إنها حققت صافي ربح بلغ 10.1 تريليون وون (7.3 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 72.8% عن العام السابق.
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وارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 277.4% إلى 9.18 تريليون وون من 2.43 تريليون وون قبل عام، وارتفعت الإيرادات بنسبة 17.3% إلى 79.09 تريليون وون.
وبحسب مسح أجرته يونهاب إنفوماكس، فإن الأرباح التشغيلية كانت أقل بنسبة 10.8% عن متوسط التقديرات، بينما لم يتم الإعلان عن تقديرات صافي الربح.
وبلغ الربح التشغيلي لأعمال الرقائق للشركة 3.86 تريليون وون في الربع الثالث، وهو ما يمثل تحولاً من عجز بقيمة 2.18 تريليون وون في العام السابق.
ومع ذلك، فإن القراءة تمثل انخفاضًا حادًا من ربح تشغيلي بلغ 6.45 تريليون وون في الربع الثاني من العام.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108836740
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