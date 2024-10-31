بنك اليابان يُثبت سعر الفائدة عند 0.25% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ثبّت بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماع انعقد على مدار يومين وانتهى اليوم الخميس، مشيراً إلى ضرورة تركيزه على تطورات الاقتصاد العالمي، والمخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد المحلي قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.
أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25% تماشياً مع التوقعات، قائلاً إنه يتوقع استمرار التضخم قرب مستهدف 2% على مدار السنوات القادمة.
موضوعات متعلقة
تويوتا تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في منصة للقيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي صادرات السيارات في كوريا الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ أكثر من عامين
أكد البنك على أنه سيواصل جهود رفع الفائدة حال حفاظ الاقتصاد على وتيرة معتدلة للتعافي، وأوضح في تقرير فصلي للتوقعات أنه بحاجة لمتابعة تطورات الاقتصادات الأخرى وخاصة الأمريكي، فضلاً عن الأسواق المالية.
كما شدد على حاجته لبيان أثر هذه العوامل على آفاق النشاط الاقتصادي الياباني والأسعار، والمخاطر المحيطة بهما، واحتمالات تحقيق المستهدفات المرتبطة بذلك.
خفّض أعضاء مجلس محافظي البنك توقعاتهم للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين -يُستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة فقط في حالة اليابان- في العام المالي 2025 إلى 1.9% من 2.1% في تقديرات يوليو الماضي.
وأشاروا إلى أن توقعاتهم للعام القادم تميل للارتفاع، في حين احتفظوا بتقديرهم للعام المالي 2026 كما هي عند 1.9%.
MENAFN31102024000202011048ID1108836739
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.