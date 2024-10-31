بنك اليابان يُثبت سعر الفائدة عند 0.25% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ثبّت بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماع انعقد على مدار يومين وانتهى اليوم الخميس، مشيراً إلى ضرورة تركيزه على تطورات الاقتصاد العالمي، والمخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد المحلي قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25% تماشياً مع التوقعات، قائلاً إنه يتوقع استمرار التضخم قرب مستهدف 2% على مدار السنوات القادمة.

موضوعاتتويوتا تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في منصة للقيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي صادرات السيارات في كوريا الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ أكثر من عامين

أكد البنك على أنه سيواصل جهود رفع الفائدة حال حفاظ الاقتصاد على وتيرة معتدلة للتعافي، وأوضح في تقرير فصلي للتوقعات أنه بحاجة لمتابعة تطورات الاقتصادات الأخرى وخاصة الأمريكي، فضلاً عن الأسواق المالية.

كما شدد على حاجته لبيان أثر هذه العوامل على آفاق النشاط الاقتصادي الياباني والأسعار، والمخاطر المحيطة بهما، واحتمالات تحقيق المستهدفات المرتبطة بذلك.

خفّض أعضاء مجلس محافظي البنك توقعاتهم للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين -يُستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة فقط في حالة اليابان- في العام المالي 2025 إلى 1.9% من 2.1% في تقديرات يوليو الماضي.

وأشاروا إلى أن توقعاتهم للعام القادم تميل للارتفاع، في حين احتفظوا بتقديرهم للعام المالي 2026 كما هي عند 1.9%.