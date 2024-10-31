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تراجع إنتاج الرقائق يضغط على الناتج الصناعي بكوريا الجنوبية في سبتمبر

10/31/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية شهد تراجعا في سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وسط انخفاض الإنتاج في قطاع أشباه الموصلات وغيره من قطاعات التصنيع.

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية؛ انخفضت أيضا مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، وسط مؤشرات على ضعف النمو الاقتصادي في حين انتعش الاستثمار في المرافق على أساس شهري.

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وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% في أغسطس.

وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.1% في سبتمبر.

وجاء الانخفاض مع تراجع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع بشكل عام بنسبة 0.2% مع انخفاض الإنتاج في قطاع الرقائق بنسبة 2.6%.

وتراجع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.7%، منهيا نموا لمدة 3 أشهر متتالية.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر بعد نموها بنسبة 1.7% في أغسطس.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.4% مما يمثل انخفاضا للشهر السابع على التوالي.

ولكن الاستثمار في المرافق ارتفع بمقدار 8.4% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة مع تراجع بنسبة 5.1% في أغسطس.

المصدر:

MENAFN31102024000202011048ID1108836738

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