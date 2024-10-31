تراجع إنتاج الرقائق يضغط على الناتج الصناعي بكوريا الجنوبية في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية شهد تراجعا في سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وسط انخفاض الإنتاج في قطاع أشباه الموصلات وغيره من قطاعات التصنيع.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية؛ انخفضت أيضا مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، وسط مؤشرات على ضعف النمو الاقتصادي في حين انتعش الاستثمار في المرافق على أساس شهري.
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وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% في أغسطس.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.1% في سبتمبر.
وجاء الانخفاض مع تراجع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع بشكل عام بنسبة 0.2% مع انخفاض الإنتاج في قطاع الرقائق بنسبة 2.6%.
وتراجع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.7%، منهيا نموا لمدة 3 أشهر متتالية.
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر بعد نموها بنسبة 1.7% في أغسطس.
وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.4% مما يمثل انخفاضا للشهر السابع على التوالي.
ولكن الاستثمار في المرافق ارتفع بمقدار 8.4% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة مع تراجع بنسبة 5.1% في أغسطس.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108836738
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