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صادرات السيارات في كوريا الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ أكثر من عامين

10/31/2024 4:29:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب لأول مرة، منذ أكثر من عامين، في الربع الثالث من عام 2024؛ بسبب ضعف الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، وخاصة في أوروبا.

وصدرت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية سيارات ركاب بقيمة 13.96 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض 4.7% عن العام السابق، وفقًا لدائرة الجمارك الكورية.

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ويمثل هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2022، عندما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 0.6%.

ومن حيث الحجم، انخفضت صادرات المركبات الكورية الجنوبية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 590 ألف وحدة.

وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.6% إلى 3.04 مليار دولار في الربع الثالث، وهي أول زيادة على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2023.

جاء تراجع الصادرات مع انخفاض مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الخارج بنسبة 1.27% على أساس سنوي إلى 5.42 مليار دولار في الربع الثالث.

وبشكل تفصيلي، انخفض الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 44.4% إلى ملياري دولار، في حين بلغت مبيعات السيارات الهجينة أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 3.01 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.2% من حيث القيمة في الربع الثالث، وارتفعت الصادرات إلى كندا والمملكة العربية السعودية بنسبتي 30.2% و5.2% على التوالي.

بينما تراجع الطلب من أستراليا بنسبة 7.4%، كما انخفض الطلب من بريطانيا وفرنسا بنسبتي 8.3% و27.5% على التوالي.

وانخفض متوسط سعر السيارات التي تم تصديرها في الربع الثالث بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 23.562 دولارا.

وانخفض متوسط سعر السيارات المستوردة بنسبة 10.7% على أساس سنوي إلى 40.711 دولارا.

المصدر:

MENAFN31102024000202011048ID1108836737

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