صادرات السيارات في كوريا الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ أكثر من عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب لأول مرة، منذ أكثر من عامين، في الربع الثالث من عام 2024؛ بسبب ضعف الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، وخاصة في أوروبا.
وصدرت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية سيارات ركاب بقيمة 13.96 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض 4.7% عن العام السابق، وفقًا لدائرة الجمارك الكورية.
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ويمثل هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الأول من عام 2022، عندما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 0.6%.
ومن حيث الحجم، انخفضت صادرات المركبات الكورية الجنوبية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 590 ألف وحدة.
وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.6% إلى 3.04 مليار دولار في الربع الثالث، وهي أول زيادة على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2023.
جاء تراجع الصادرات مع انخفاض مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الخارج بنسبة 1.27% على أساس سنوي إلى 5.42 مليار دولار في الربع الثالث.
وبشكل تفصيلي، انخفض الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 44.4% إلى ملياري دولار، في حين بلغت مبيعات السيارات الهجينة أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 3.01 مليار دولار.
وبحسب الوجهة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.2% من حيث القيمة في الربع الثالث، وارتفعت الصادرات إلى كندا والمملكة العربية السعودية بنسبتي 30.2% و5.2% على التوالي.
بينما تراجع الطلب من أستراليا بنسبة 7.4%، كما انخفض الطلب من بريطانيا وفرنسا بنسبتي 8.3% و27.5% على التوالي.
وانخفض متوسط سعر السيارات التي تم تصديرها في الربع الثالث بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 23.562 دولارا.
وانخفض متوسط سعر السيارات المستوردة بنسبة 10.7% على أساس سنوي إلى 40.711 دولارا.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108836737
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