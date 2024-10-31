أرباح المالية والصناعية تقفز 150% خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 150% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 586.7 مليون جنيه، نقارنة بربح 234.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.79 مليار جنيه، مقابل 1.52 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
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ارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 81.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 788.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 435.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.99 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.47 مليار جنيه في النصف المقارن من 2023.
ارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 93% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 428.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 222.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.78 مليار جنيه ، مقابل 982.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم يسدد على ثلاث دفعات.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والدفوع من 727.667 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه على أن تمول من الاحتياطيات.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمحلها القانوني.
وارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 7.3%، لتصل 700.4 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 755.9 مليون جنيه في 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 5.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات 3.67 مليار جنيه في 2022.
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