أرباح المالية والصناعية تقفز 150% خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 150% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 586.7 مليون جنيه، نقارنة بربح 234.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.79 مليار جنيه، مقابل 1.52 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

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ارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 81.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 788.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 435.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.99 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.47 مليار جنيه في النصف المقارن من 2023.

ارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 93% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 428.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 222.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.78 مليار جنيه ، مقابل 982.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 7 جنيهات للسهم يسدد على ثلاث دفعات.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والدفوع من 727.667 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه على أن تمول من الاحتياطيات.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمحلها القانوني.

وارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 7.3%، لتصل 700.4 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 755.9 مليون جنيه في 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 5.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات 3.67 مليار جنيه في 2022.