عمومية القاهرة للإسكان تبحث اليوم زيادة رأس المال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة“القاهرة للإسكان والتعمير”، مساهميها لخضور الجمعية العامة غير العادية اليوم 31 أكتوبر؛ لبحث الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى على عدد 133 من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.

ويأتي الاستحواذ وفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

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وأضافت الشركة أن الإصدار يأتي بحد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 3.03 جنيه عبارة عن قيمة إسمية 50 قرشًا للسهم الواحد مضافًا إليه علاوة إصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم الواحد ).

وتناقش العمومية الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بحد أقصى 162.49 مليون سهم تخصص لأفراد المجموعة المرتبطة الذين يستجيبوا لعرض الشراء.

كما تناقش الموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بحد أقصى عدد 236.51 سهم تخصص للمساهم الرئيسي / شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي سوف يستخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار 2.53 جنيه للسهم.

وأضافت أنه سيتم إصدار أسهم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وتخصيص الأسهم كالآتي:

– حد أقصى عدد 236.508 مليون سهم تخصص للمساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية في ضوء العدد الذي استخدمه من أسهمه لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض شراء المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أسهم المتحدة للإسكان.

-162.49 مليون سهم تخصص لأفراد من المجموعة المرتبطة الذين يستجيبون لعرض الشراء.

وكانت كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع شركة“القاهرة للإسكان والتعمير” مشروع عرض شراء إجباري على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن الاستحواذ حتى 133 مليون سهم تمثل نسبة 50.87% والمكملة لنسبة 90% من أسهم المتحدة للإسكان عن طريق مبادلة عدد 300 مليون سهم من أسهم القاهرة للإسكان.

وأضافت أن معامل المبادلة يبلغ 3 سهم من أسهم القاهرة للإسكان لكل سهم من المتحدة للإسكان، منوهة إلى أنه سيتم تنفيذ عرض الشراء عن طريق المبادلة فقط ودون الخيار النقدي.

اعتمد مجلس إدارة شركة“القاهرة للإسكان والتعمير”، دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة وكذلك سهم شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” بغرض الاستحواذ.

وتقرر كذلك اعتماد تقرير مراقب الحسابات والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان.

وأوضحت الدراسة أنه سيتم تنفيذ الاستحواذ بمعامل مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير.

وأتمت شركة إيليت للاستشارات المالية أعمالها كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركة المتحدة للإسكان والتعمير بغرض تقدير معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين.

ويأتى ذلك بناءً على التكليف الصادر لشركة إيليت من مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير باجتماعه منتصف مايو الماضى بعد تقديم عرض استحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن طريق مبادلة الأسهم بين الشركتين دون الخيار النقدى.

أسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بمبلغ 3.03 جنيه محتسًبا على أساس منهج صافى التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف القيمة الدفترية، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير 8.90 جنيه، ومن ثم فإن معامل مبادلة الأسهم قد بلغ 2.941 سهم، أى أن سهم واحد من شركة المتحدة للإسكان والتعمير يقابله حوالى 3 أسهم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير.

ووافق مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير على أن يتم توفير أسهم المبادلة التى ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناءً على عرض الشراء، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهم من خلال زيادة رأس مال تخصص له بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء.