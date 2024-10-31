ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الخميس، بعد مكاسب بلغت 2% في جلسة الأمس بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت احتفاظ الطلب على الذهب الأسود في الولايات المتحدة بزخمه.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.65% أو 47 سنتاً إلى 72.63 دولار للبرميل .

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.64% أو ما يعادل 44 سنتاً إلى 69.05 دولار للبرميل.

جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، انخفاضاً غير متوقع في مخزونات النفط الخام، إذ تراجعت بمقدار 500 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، خلافاً لتقديرات ارتفاعها 800 ألف برميل.

تلقت أسعار النفط دعماً إضافياً بفضل تقرير نشرته وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة، أفاد بأن تحالف“أوبك+” قد يؤجل لمدة شهر أو أكثر تخليه عن جزء من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي كان من المقرر ضخها في الأسواق في ديسمبر القادم.