ارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الخميس، بعد مكاسب بلغت 2% في جلسة الأمس بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت احتفاظ الطلب على الذهب الأسود في الولايات المتحدة بزخمه.
زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.65% أو 47 سنتاً إلى 72.63 دولار للبرميل .
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.64% أو ما يعادل 44 سنتاً إلى 69.05 دولار للبرميل.
جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، انخفاضاً غير متوقع في مخزونات النفط الخام، إذ تراجعت بمقدار 500 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، خلافاً لتقديرات ارتفاعها 800 ألف برميل.
تلقت أسعار النفط دعماً إضافياً بفضل تقرير نشرته وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة، أفاد بأن تحالف“أوبك+” قد يؤجل لمدة شهر أو أكثر تخليه عن جزء من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي كان من المقرر ضخها في الأسواق في ديسمبر القادم.
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