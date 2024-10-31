الزراعة تصدر 1141 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والدواجن خلال أكتوبر

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- Al-Borsa News) قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع لوزارة الزراعة، إنه تم خلال شهر أكتوبر الحالي، إصدار 1141 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منها 567 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير.
جاء ذلك في تقرير أصدره قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بنشاطه خلال شهر أكتوبر الحالي، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف، طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
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وذكر التقرير، أنه تمت الموافقة على تسجيل 675 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 423 تسجيلة محلية، و252 تسجيلة مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
وأضاف أنه تم إصدار 65 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، وتقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة لـ49 مصنع أعلاف في 10 محافظات، بعدد 102 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيدا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
وأشار التقرير إلى أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة، بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر 150 جنيها للطبق، كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
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