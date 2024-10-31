الزراعة تصدر 1141 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والدواجن خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع لوزارة الزراعة، إنه تم خلال شهر أكتوبر الحالي، إصدار 1141 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منها 567 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير.

جاء ذلك في تقرير أصدره قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بنشاطه خلال شهر أكتوبر الحالي، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف، طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

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وذكر التقرير، أنه تمت الموافقة على تسجيل 675 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 423 تسجيلة محلية، و252 تسجيلة مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وأضاف أنه تم إصدار 65 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، وتقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة لـ49 مصنع أعلاف في 10 محافظات، بعدد 102 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيدا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وأشار التقرير إلى أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة، بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر 150 جنيها للطبق، كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.