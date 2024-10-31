اليوم.. نهاية حق توزيع 4 جنيهات لسهم مطاحن شمال القاهرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الخميس، الحق في التوزيع النقدي بقيمة 4 جنيهات لشركة“مطاحن شمال القاهرة”.
ومن المقرر توزيع كوبون“مطاحن شمال القاهرة” رقم (28) بواقع 4 جنيهات للسهم الواحد اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل.
موضوعات متعلقة
“الإنتاج الإعلامي” تربح 616.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 77.6% “زهراء المعادي” تربح 343.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر عمومية“القاهرة للإسكان” تبحث اليوم زيادة رأس المال
ارتفعت أرباح شركة“مطاحن شمال القاهرة” بنسبة 12.6% خلال العام المالي الماضي، لتصل 69.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 61.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.28 مليار جنيه، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2024- 2025.
وتستهدف الشركة ربح 46.2 مليون جنيه قبل الضريبة خلال العام المالي الجاري.
كما تستهدف الشركة استثمار 25 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، متضمنةً تأهيل الوحدات الإنتاجية بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتخصيص 11 مليون جنيه للدفاع المدني والحريق لمواقع الشركة، واستثمار 2 مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة، و2 مليون جنيه لإعداد برنامج حاسب آلي لمكينة أعمال الشركة.
MENAFN31102024000202011048ID1108836732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.