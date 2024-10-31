اليوم.. نهاية حق توزيع 4 جنيهات لسهم مطاحن شمال القاهرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الخميس، الحق في التوزيع النقدي بقيمة 4 جنيهات لشركة“مطاحن شمال القاهرة”.

ومن المقرر توزيع كوبون“مطاحن شمال القاهرة” رقم (28) بواقع 4 جنيهات للسهم الواحد اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل.

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ارتفعت أرباح شركة“مطاحن شمال القاهرة” بنسبة 12.6% خلال العام المالي الماضي، لتصل 69.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 61.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.28 مليار جنيه، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2024- 2025.

وتستهدف الشركة ربح 46.2 مليون جنيه قبل الضريبة خلال العام المالي الجاري.

كما تستهدف الشركة استثمار 25 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، متضمنةً تأهيل الوحدات الإنتاجية بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتخصيص 11 مليون جنيه للدفاع المدني والحريق لمواقع الشركة، واستثمار 2 مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئة، و2 مليون جنيه لإعداد برنامج حاسب آلي لمكينة أعمال الشركة.







