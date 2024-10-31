زهراء المعادي تربح 343.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 343.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 219 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة“زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 250.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 117 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 339 مليون جنيه، مقابل 269.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أقرت عمومية شركة“زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، على قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم نحو إعادة تقييم أصول الشركة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والعرض على الجمعية المقبلة.

واعتمدت العمومية الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال 2024.

وارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 9.76% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 83.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 76.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 134.23 مليون جنيه، مقابل مبيعات 177.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.



