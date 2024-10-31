زهراء المعادي تربح 343.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 343.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 219 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتضاعفت أرباح شركة“زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 250.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 117 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 339 مليون جنيه، مقابل 269.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت أقرت عمومية شركة“زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، على قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم نحو إعادة تقييم أصول الشركة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والعرض على الجمعية المقبلة.
واعتمدت العمومية الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة خلال 2024.
وارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 9.76% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 83.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 76.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 134.23 مليون جنيه، مقابل مبيعات 177.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
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