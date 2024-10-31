تويوتا تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في منصة للقيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) تخطط“تويوتا” بالتعاون مع شركة“نيبون تليغراف آند تليفون – NTT” للاستثمار في منصة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم تقنيات القيادة الآلية والحد من الحوادث المرورية.
قالت الشركتان في بيان مشترك اليوم الخميس، إن قيمة الاستثمار المخطط له تبلغ 500 مليار ين (3.27 مليار دولار) على مدار الفترة الممتدة حتى عام 2030.
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وأوضحتا أن الهدف من المشروع هو تطوير منصة للنقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على كم كبير من البيانات لدعم تقنيات مساعد السائق، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وأنهما تتطلعان للحصول على أول نظام مجهز للعمل بالكامل بحلول 2028، وذلك في ظل هيمنة“تسلا” الأمريكية، وشركات صناعة السيارات الصينية على السوق الناشئة لأنظمة القيادة الذاتية.
المصدر:
MENAFN31102024000202011048ID1108836730
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