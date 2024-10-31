تويوتا تخطط لاستثمار 3.3 مليار دولار في منصة للقيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط“تويوتا” بالتعاون مع شركة“نيبون تليغراف آند تليفون – NTT” للاستثمار في منصة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم تقنيات القيادة الآلية والحد من الحوادث المرورية.

قالت الشركتان في بيان مشترك اليوم الخميس، إن قيمة الاستثمار المخطط له تبلغ 500 مليار ين (3.27 مليار دولار) على مدار الفترة الممتدة حتى عام 2030.

موضوعاتارتفاع أسعار النفط بدعم من الطلب الأمريكي صادرات السيارات في كوريا الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ أكثر من عامين تراجع إنتاج الرقائق يضغط على الناتج الصناعي بكوريا الجنوبية في سبتمبر

وأوضحتا أن الهدف من المشروع هو تطوير منصة للنقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على كم كبير من البيانات لدعم تقنيات مساعد السائق، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وأنهما تتطلعان للحصول على أول نظام مجهز للعمل بالكامل بحلول 2028، وذلك في ظل هيمنة“تسلا” الأمريكية، وشركات صناعة السيارات الصينية على السوق الناشئة لأنظمة القيادة الذاتية.

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