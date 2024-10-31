التطورات الأخيرة تكشف عن نشر كوريا الشمالية لقوات في منطقة كورسك الروسية

(MENAFN
) تكشفت التطورات الأخيرة عن نشر كوريا الشمالية لقوات في منطقة كورسك الروسية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود العسكرية للكرملين في أوكرانيا, لا تؤثر هذه التصعيدات فقط على الصراع القائم، بل تثير أيضًا مخاوف كبيرة بشأن علاقة الصين بكوريا الشمالية، حيث تستجيب بكين لهذا التغيير في الديناميات, وأشار الخبراء الذين تم مقابلتهم من قبل صوت أمريكا إلى أن قلق الصين ينبع من تصورها لكوريا الشمالية كمنطقة تأثير حيوية في ظل المناورات الاستراتيجية لحلف الناتو, مع تزايد اهتمام الناتو
بكوريا الشمالية من منظور التنافس الجيوسياسي، فإن أي تعاون عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو قد يؤدي إلى زعزعة توازن القوة القائم في المنطقة.
وفي يوم الاثنين، أكد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، وجود وحدات عسكرية كورية شمالية في كورسك، بالتزامن مع مناقشات بين وفود من كوريا الجنوبية والناتو وأستراليا ونيوزيلندا حول دور كوريا الشمالية في دعم العمليات العسكرية الروسية, وصف روته تدفق القوات الكورية الشمالية وشحنات الذخائر والصواريخ الباليستية بأنه "توسع خطير في حرب روسيا"، مشددًا على التهديدات الكبيرة التي تطرحه للأمن في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا الأطلسية, ووفقًا لتقديرات الولايات المتحدة، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 10,000 جندي للتدريب في شرق روسيا، مما أثار قلق المحللين بشأن تداعيات هذا التحالف العسكري, هناك مخاوف متزايدة من أن تعزيز الروابط بين كوريا الشمالية وروسيا قد يضع الصين تحت ضغط أكبر، خاصة إذا زاد الناتو من تعاونه مع كوريا الجنوبية، مما يضع بكين في موقف حرج.
كما سلط رامون باتشكو باردو، أستاذ العلاقات الدولية في كلية كينغ بلندن، الضوء على ضرورة أن تكون الصين حذرة من زيادة تركيز الناتو على كوريا الشمالية, يرى العديد من أعضاء الناتو أن بكين تقدم دعمًا غير مباشر لبيونغ يانغ، مما يعقد المشهد الجيوسياسي أكثر, ومع تزايد تماشي الأعمال العسكرية لكوريا الشمالية مع مصالح روسيا، تصبح تداعيات ذلك على الأمن الإقليمي والتحالفات الدولية أكثر تعقيدًا, تعكس مخاوف الصين بشأن الديناميات المتغيرة بين كوريا الشمالية وروسيا والناتو تعقيدات العلاقات الجيوسياسية المعاصرة والمخاطر المحتملة على الاستقرار الإقليمي.
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