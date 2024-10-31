تهديد المعلومات المضللة السيبرانية يتطور بسرعة

(MENAFN
) مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من تشرين الثاني، تطور تهديد المعلومات المضللة السيبرانية بسرعة, أصبحت الحملات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تستهدف بشكل متزايد قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي عبر منصات الإنترنت المختلفة، مما يثير مخاوف جدية حول نزاهة العملية الانتخابية.
كما استضاف معهد جامعة نيويورك في أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأمريكية، ندوة استكشافية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على نزاهة الانتخابات, وكشفت المناقشات أن حملات المعلومات المضللة أصبحت أكثر تقدماً واستهدافاً، مما يعقد جهود السلطات في مراقبتها والتخفيف من آثارها, وفي مقابلة مع قناة الحرة على هامش الندوة، أشارت عالمة النفس السيبراني الأمريكية مايرا رويز مكفرسون إلى تحدٍ كبير يواجه هذا الموسم الانتخابي: التغيرات في سياسات إدارة المحتوى, فقد أدى الاتجاه نحو تقليل الرقابة بهدف تعزيز حرية التعبير إلى تعقيد المشهد مقارنة بالانتخابات السابقة, وأشارت مكفرسون إلى أن العديد من منصات التواصل الاجتماعي قد خفّضت من فرق مراقبة المحتوى، مما يُشكل تحولاً ملحوظاً عن الدورات الانتخابية السابقة.
كذلك أظهرت الأبحاث المقدمة من جامعة ستانفورد خلال الندوة أن حوالي 90بالمئة من الناخبين الأمريكيين يعتمدون الآن على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات السياسية، مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات السيبرانية الخارجية, وتثير هذه الاعتمادية المخاوف حول كيفية تشكيل المعلومات المضللة للرأي العام وتأثيرها على سلوك الناخبين, علاوة على ذلك، أظهرت تقييمات الاستخبارات الأمريكية الأخيرة أن التدخل الأجنبي في الانتخابات قد تحول بشكل جذري منذ عام 2016, ففي تلك الانتخابات، استخدم العملاء الروس منشورات مثيرة عبر الإنترنت، غالباً ما كانت مليئة بالأخطاء، لخلق انقسامات بين المواطنين الأمريكيين, أما اليوم، فقد أصبح هذا التدخل الأجنبي أكثر تعقيداً وتنظيماً، مما يعقد جهود التعرف عليه أو مواجهته بفعالية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يمثل تلاقي الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة عائقاً كبيراً، مما يزيد من مخاوف صحة العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة, وأصبحت الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التهديدات الناشئة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
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