قوات الدفاع الإسرائيلية تفرض حصارًا صارمًا على شمال قطاع غزة

(MENAFN
) أكثر من ثلاثة أسابيع، تفرض قوات الدفاع الإسرائيلية حصارًا صارمًا على شمال قطاع غزة، مما يحد بشدة من المساعدات الإنسانية ويزيد من تفاقم الوضع المأساوي لمئات الآلاف من السكان في المنطقة, نظرًا للقيود الصارمة المفروضة على دخول الصحفيين، فإن التقارير من داخل المنطقة المحاصرة محدودة, ومع ذلك، تكشف المعلومات التي ظهرت عن واقعين رئيسيين مقلقين: ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين نتيجة القصف اليومي الذي تنفذه القوات العسكرية الإسرائيلية، والذي يؤثر بشكل كبير على الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن والرجال الأبرياء؛ والانهيار شبه الكامل للخدمات الصحية والإغاثية، مما يعرض العديد من السكان لخطر المجاعة الفوري.
كما تدعي الحكومة الإسرائيلية أنها قد أبلغت السكان بضرورة إخلاء شمال غزة وقدمت طرقًا محددة للانتقال إلى الجنوب, ومع ذلك، واجه العديد من الأفراد نزوحًا متكررًا، حيث فروا من منطقة إلى أخرى في محاولة يائسة للهروب من تصاعد العنف, تأتي إصرار الجيش على إخلاء الفلسطينيين من المنطقة بدون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون من العودة بعد انتهاء القتال، مما يثير مخاوف جدية من أن هذه العمليات العسكرية قد تشكل تطهيرًا عرقيًا, ويشير النقاد إلى أن الهدف النهائي قد يكون إخلاء شمال قطاع غزة من سكانها الفلسطينيين بشكل دائم.
كذلك تتردد هذه المخاوف في المناقشات حول ما يسمى "خطة الجنرالات"، التي يُزعم أن بعض الاحتياطيين العسكريين يدعمونها، على الرغم من أن وزير الدفاع يوآف غالانت قد نفى علنًا تنفيذها, علاوة على ذلك، تتماشى هذه التطورات مع أهداف الفصائل المتطرفة داخل الائتلاف الإسرائيلي، التي تدفع نحو التهجير الجماعي وإعادة تأسيس المستوطنات في غزة, بينما تستمر الأزمة الإنسانية في التدهور، تثير عواقب الحصار تساؤلات أخلاقية وقانونية أساسية بشأن سلوك الجيش وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة, تتطلب الأزمة الحالية اهتمامًا دوليًا عاجلاً وتدخلًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأولئك المحاصرين في النزاع ولمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
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