مخيم شعفاط للاجئين يظهر نظافة ملحوظة

(MENAFN
) بخلاف التصورات السائدة بين العديد من الإسرائيليين، يظهر مخيم شعفاط للاجئين نظافة ملحوظة، خاصة عند مقارنته بالأحياء الفلسطينية المجاورة, يتوفر في المخيم حاويات صغيرة للقمامة موضوعة بجانب معظم المنازل والمتاجر، ويعمل حوالي 20 عامل نظافة بجد للحفاظ على نظافة المنطقة من خلال كنس وجمع القمامة, في قلب المخيم، يوجد مرفق جيد الصيانة لإدارة النفايات، مما يبرز التزام المجتمع بالنظافة والترتيب.
وبالقرب من هذا المرفق، توجد ثلاث مدارس ابتدائية—مدرستان للبنات ومدرسة واحدة للبنين—تخدم حوالي 600 طالب يرتدون الزي المدرسي, هذه المدارس كبيرة وقد اكتسبت سمعة إيجابية بين أولياء الأمور، مما يعكس التزام المجتمع بالتعليم, بالإضافة إلى البنية التحتية التعليمية، تقع عيادة مجتمعية وصيدلية بشكل ملائم أمام المدارس، مما يوفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية للسكان, يتم تنسيق هذا النظام الشامل من خدمات النظافة، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، وإدارة النفايات من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا), ومع ذلك، فإن التغيرات التشريعية الأخيرة تشكل تهديداً كبيراً لهذا الإطار الراسخ, حيث ينص قانون جديد تم تمريره من قبل الكنيست على حظر الأونروا من العمل ضمن ما يُصنف على أنه "التراب السيادي لدولة إسرائيل, " وعلى الرغم من أن الضفة الغربية وقطاع غزة لا تُعتبر أراضي سيادية إسرائيلية، مما يسمح للأونروا بمواصلة مهمتها هناك، تم إدخال قانون إضافي يحظر على السلطات الحكومية إقامة أي علاقات رسمية مع الأونروا, من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم العلاقات الهشة بالفعل بين الإدارة المدنية الإسرائيلية والوكالة.
كما يواجه سكان مخيم شعفاط، الذين شهدوا فشل السلطات الإسرائيلية في تقديم خدمات أساسية على مدار 56 عاماً، شكوكًا واضحة حول كيفية قدرة الحكومة على استبدال مجموعة خدمات الأونروا الواسعة خلال ثلاثة أشهر فقط, ومع ذلك، تتجاوز مخاوفهم الجوانب العملية لتقديم الخدمة؛ إذ يواجهون معضلة وجودية أعمق تتعلق بهويتهم كلاجئين, إن تداعيات هذه التغييرات التشريعية تمتد إلى ما هو أبعد من الاضطرابات الفورية في الخدمات، مما يؤثر على الحقوق الأساسية والهويات لسكان المخيم, وبينما يجد المجتمع نفسه عند مفترق طرق حرج، فإن مستقبل الخدمات الحيوية وجوهر هويتهم كلاجئين مترابطان بشكل دقيق, إن الوضع المتطور يتطلب اهتمامًا عاجلاً—ليس فقط لضمان استمرار النظافة والتعليم، ولكن أيضًا لمعالجة القضايا الأساسية للهوية والحقوق التي تحدد الحياة داخل مخيم شعفاط للاجئين.
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