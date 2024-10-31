(MENAFN
) قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نداءً مهمًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبًا بسحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فورًا من مناطق القتال في جنوب لبنان, يتهم نتنياهو هذه القوات بأنها تعمل كـ"دروع بشرية" لحزب الله، مما يعقد الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة, وتُظهر هذه التصريحات الانتقادات المستمرة بشأن حيادية وفعالية بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة في المناطق التي تتسم بتحديات عسكرية معقدة, تشير تعليقات نتنياهو إلى اعتقاد الحكومة الإسرائيلية بأن قوات الأمم المتحدة متداخلة مع أنشطة حزب الله، مما يشير إلى الحاجة لتمكين إسرائيل من العمل بقدر أقل من القيود في المنطقة.
كما تتجذر هذه الوضعية في عقود من النزاع وفشل المفاوضات الدبلوماسية، خاصة حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية, لقد لعبت الأمم المتحدة دورًا في جهود حفظ السلام والتوسط منذ تأسيسها، ولكن العديد من النقاد يجادلون بأن مصداقيتها قد تضررت بسبب تنفيذها غير المتسق للقانون الدولي, وعند فحص السياق التاريخي، يتضح أن القضايا مثل كشمير وقبرص والكونغو تتلقى اهتمامًا متقطعًا، بينما تبقى القضية الفلسطينية في صميم النقاش الدولي, حاولت مجموعة من الفاعلين العالميين التنقل عبر التعقيدات السياسية في الشرق الأوسط، وغالبًا ما واجهوا مقاومة كبيرة من الدول الأعضاء القوية في مجلس الأمن الدولي.
وفي أواخر الثمانينات، على سبيل المثال، كانت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تنظر إلى نيلسون مانديلا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بطريقة مشابهة لكيفية نظرهم اليوم إلى حماس وحزب الله, تسلط الرفض السماح لياسر عرفات بدخول الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على الانقسامات الجيوسياسية المستمرة, وقد أثار هذا الاستبعاد احتجاجات كانت بمثابة تأكيد لقيود الدبلوماسية الدولية في ذلك الوقت, ومع تطور المشهد السياسي، حصلت شخصيات مثل مانديلا على اعتراف ودعم كبيرين، على الرغم من ارتباطاتها السابقة بالمنظمة الفلسطينية, ومع ذلك، حتى خلال لحظات التفاؤل المحتملة، مثل ما بعد اتفاقيات أوسلو، استمرت أفعال إسرائيل في إثارة الانتقادات الدولية, العام الماضي، وسط إدانة واسعة، استمرت إسرائيل في أنشطتها، حيث تلقت دعمًا كبيرًا من أعضاء رئيسيين في مجلس الأمن، مما أثار القلق بشأن التهاون المستمر في الالتزام بالقانون الدولي.
كما إن الصراع المستمر بين انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية والدعم الذي تتلقاه من دول الأعضاء المؤثرة في الأمم المتحدة يثير أسئلة حرجة حول نزاهة الحكم الدولي, مع تطور الوضع، يبقى التفاعل بين الأفعال العسكرية، والمفاوضات الدبلوماسية، والسعي لتحقيق العدالة معقدًا ومثيرًا للجدل كما كان دائمًا.
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