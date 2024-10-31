رئاسة المؤتمر العام لنقابات عمال الأونروا تعلن عن تنظيم احتجاج لجميع موظفي الوكالة في كافة مناطق العمليات

(MENAFN
) أعلنت رئاسة المؤتمر العام لنقابات عمال الأونروا عن تنظيم احتجاج لجميع موظفي الوكالة في كافة مناطق العمليات يوم الاثنين المقبل, يأتي هذا التجمع ردًا مباشرًا على قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بوقف أنشطة الأونروا في القدس المحتلة, وفي الوقت نفسه، تتخذ الرئاسة الفلسطينية خطوات عاجلة للتعاون مع الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين, تهدف هذه الجهود إلى بحث إمكانية رفع هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الانخراط مع منظمات دولية ومجلس حقوق الإنسان, وتعتبر القيادة الفلسطينية أن وضع الأونروا هو قضية سياسية
بامتياز، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي بيان صدر أمس، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن شرعية الأونروا مرتبطة بحل شامل للقضية الفلسطينية، الذي يجب أن يتماشى مع القانون الدولي, وأكدت أن الأونروا أُسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949, وعبرت القيادة الفلسطينية عن تقديرها للدول التي أعربت عن رفضها وقلقها إزاء الموقف الإسرائيلي، الذي يعتبرونه انتهاكًا للقانون الدولي وتحديًا للإجماع العالمي, وحثت الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، واحترام الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا، والسماح لها بالعمل بحرية.
علاوة على ذلك، دعت الرئاسة هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ما يُعرف بالتعديات الصهيونية، والتي حذرت من أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة, وتحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن العواقب المحتملة لقراراتها الأخيرة, وفي الختام، أكد البيان على أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، أمر أساسي, وبدون مثل هذا الحل، يحذرون من أن الإجراءات العدوانية المستمرة من إسرائيل لن تؤدي إلى الأمن أو الاستقرار، بل ستزيد من حدة التوتر وتفاقم الوضع العام في المنطقة.
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