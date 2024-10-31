الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته الجوية

(MENAFN
) منذ صباح أمس الموافق 30 اكتوبر، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية، مستهدفًا مواقع مختلفة في لبنان, وتفاقمت الأوضاع عندما تحطمت طائرة مسيرة لبنانية، مما ألحق الضرر بمصنع في نهاريا, ردًا على ذلك، أعلن حزب الله أنه شن هجمات على تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية, وفي أول خطاب له كأمين عام لحزب الله، أكد نعيم قاسم على صمود الحزب في مواجهة العدوان الإسرائيلي, وأعاد التأكيد على التزام حزب الله بدعم غزة خلال هذا النزاع المستمر.
كما ذكر قاسم أن قيادته ستستمر في إرث الراحل حسن نصر الله، الأمين العام السابق للحزب، من خلال الحفاظ على مبادراته السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية, وأوضح قائلاً: "سنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة"، مما يدل على التزام راسخ بالاستراتيجيات المعتمدة من قبل المنظمة, وبينما اعترف بخطورة الضربات الإسرائيلية، أعرب قاسم عن تفاؤله بقدرة حزب الله على التعافي، مشددًا على الإنجازات والانتصارات التي حققها أعضاؤه على الأرض, وأكد أن المقاومة اللبنانية تركز بشكل أساسي على تحرير أراضيها ومواجهة الاحتلال والسياسات التوسعية، مؤكدًا أن المقاومة—وليس القرارات الدولية—هي التي طردت القوات الإسرائيلية من لبنان.
وفيما يتعلق بغزة، اعتبر قاسم أن دعمها واجب أخلاقي في ضوء التهديدات الإسرائيلية الأوسع للاستقرار الإقليمي, وقال: "غزة لها الحق في الدعم، ويجب على الجميع دعمها"، مما يبرز أهمية العمل الجماعي, وأكد أيضًا أن دعم حزب الله لغزة قد أفشل الخطط الاستراتيجية الإسرائيلية، مُعلناً: "بالمقاومة، نُعطِّل مشروع إسرائيل، الذي لا يحتاج إلى مبررات, "ومع استمرار الصراع، تُظهر قيادة حزب الله التزامًا قويًا بتعزيز دورها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، مع تركيز واضح على التضامن مع غزة واستعداد لمواجهة التهديدات المحتملة في المنطقة.
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