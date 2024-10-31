إعادة انتشار الجيش المحتل إلى الأطراف في شمال قطاع غزة

(MENAFN
) في شمال قطاع غزة، أصبحت شوارع بيت لاهيا التي كانت تعج بالحياة الآن هادئة بشكل مخيف، حيث يخرج السكان بحذر لتفقد الأضرار الواسعة التي خلفتها الضربات الجوية المتواصلة, بعد إعادة انتشار الجيش المحتل إلى الأطراف، لا يزال الحصار العسكري على المنطقة سارياً، مما يزيد من تفاقم الوضع الحرج بالفعل, وأفادت وزارة الصحة في غزة بإحصائيات مقلقة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خمس مجازر ضد العائلات في المنطقة، مما أدى إلى مقتل 102 شخص وإصابة 287 آخرين في غضون 48 ساعة فقط, هذه التصعيد المقلق يبرز التأثير العميق للصراع المستمر على المدنيين.
ووصف المسؤولون المحليون في بيت لاهيا المدينة بأنها ضحية لما يطلقون عليه "حرب إبادة" مصحوبة بحصار قاسٍ, ويدعو المسؤولون بشكل عاجل للحصول على المساعدة، مشيرين إلى الأزمة الإنسانية الشديدة التي اجتاحت المجتمع, وتفيد البلدية أن السكان يواجهون ظروفًا كارثية، حيث يعانون من نقص حاد في الضروريات الأساسية, فالمواد الغذائية والمياه النظيفة نادرة، بينما المستشفيات إما غير عاملة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية, وقد زادت غياب موارد الدفاع المدني، والعاملين في مجال الصحة، وخدمات الصرف الصحي الأساسية من معاناة السكان, وتوضح الوثائق المرئية من بيت لاهيا التحول الدراماتيكي الذي شهدته المدينة من مجتمع نابض بالحياة مليء بالمساحات الخضراء إلى مشهد كئيب من الدمار, أصبحت الشوارع مليئة بالركام ورائحة الجثث المتعفنة, تم تدمير أحياء كاملة، وتعرضت العديد من المنازل لأضرار متفاوتة، حتى تلك التي لم تُهدم بالكامل.
كما تعرض المستشفى الإندونيسي، وهو مرفق طبي رئيسي في المنطقة، لأضرار كبيرة نتيجة القصف، مما جعله غير قابل للتشغيل تمامًا, ومع غياب الطاقم الطبي، تم تحويل المستشفى لإيواء النازحين من جراء العنف, المنطقة المحيطة بالمستشفى مليئة بالدمار وتقع بالقرب من مدرسة تأوي النازحين، وقد تركت جدرانها علامات سوداء نتيجة الحرائق, ومع استمرار النزاع، تتعمق الأزمة الإنسانية في بيت لاهيا وفي جميع أنحاء قطاع غزة، مما يبرز الحاجة الملحة للتدخل الدولي والدعم لتخفيف معاناة المدنيين, حيث تتطلب الوضعية اهتمامًا عالميًا فوريًا لمعالجة الظروف الصعبة التي تواجهها المجتمعات المتضررة
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