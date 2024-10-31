رئيس البرلمان العربي: حظر الاحتلال لنشاط الأونروا جريمة ضد الإنسانية وتحدٍ سافر للقرارات الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القاهرة / PNN - قال البرلمان
العربي إن حظر الاحتلال الإسرائيلي نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية "جريمة ضد الإنسانية"، وتحدٍ سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، على الدور الهام والكبير لوكالة الغوث التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.
كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن موقف البرلمان دائما ثابت وداعم للقضية والشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد دعم البرلمان العربي لمبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وثمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها السعودية، من أجل حشد الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف هذا العدوان، وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
MENAFN31102024000205011050ID1108836716
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.