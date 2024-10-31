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رئيس البرلمان العربي: حظر الاحتلال لنشاط الأونروا جريمة ضد الإنسانية وتحدٍ سافر للقرارات الدولية

10/31/2024 4:18:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - قال البرلمان العربي إن حظر الاحتلال الإسرائيلي نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية "جريمة ضد الإنسانية"، وتحدٍ سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، على الدور الهام والكبير لوكالة الغوث التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.
كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أن موقف البرلمان دائما ثابت وداعم للقضية والشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد دعم البرلمان العربي لمبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.

وثمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها السعودية، من أجل حشد الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف هذا العدوان، وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

MENAFN31102024000205011050ID1108836716

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