أربعة معتقلين من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - دخل
أربعة معتقلين من محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، بأن المعتقلين منصور قاسم منصور أبو عون وفراس سليمان حسن خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، دخلا عامهما الـ22 في سجون الاحتلال، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة.
وأضاف، أن المعتقل نبيل جمعة طاهر مغير من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ24 والأخير في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 24 عاماً، فيما دخل المعتقل توفيق أحمد توفيق ربايعة من بلدة ميثلون جنوب جنين عامه الـ22 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 25 عاماً.
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