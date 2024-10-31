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أربعة معتقلين من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

10/31/2024 4:18:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل أربعة معتقلين من محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، بأن المعتقلين منصور قاسم منصور أبو عون وفراس سليمان حسن خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، دخلا عامهما الـ22 في سجون الاحتلال، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة.

وأضاف، أن المعتقل نبيل جمعة طاهر مغير من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ24 والأخير في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 24 عاماً، فيما دخل المعتقل توفيق أحمد توفيق ربايعة من بلدة ميثلون جنوب جنين عامه الـ22 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 25 عاماً.

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