الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الزاوية غرب سلفيت
التاريخ
10/31/2024 4:18:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن نحو سبع آليات عسكرية اقتحمت البلدة وفتشت عدة منازل عرف منها منزل احسان موقدي، وعباس شقير، ولم يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.
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