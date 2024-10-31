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الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الزاوية غرب سلفيت

10/31/2024 4:18:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن نحو سبع آليات عسكرية اقتحمت البلدة وفتشت عدة منازل عرف منها منزل احسان موقدي، وعباس شقير، ولم يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.


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