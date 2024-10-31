الطقس: سقوط أمطار متفرقة في ساعات المساء

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرار، وفي ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية

معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.