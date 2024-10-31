شرطة الاحتلال تزعم اعتقال زوجين من اللد بتهمة التجسس لصالح إيران ومراقبة مواقع أمنية وأكاديمية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية زوجين من مدينة اللد "قاما بمهام جمع معلومات استخبارية عن منشآت قومية ومواقع أمنية لصالح إيران، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، في إطار الجهود لـ"إحباط المحاولات الإيرانية لتجنيد إسرائيليين لأغراض استخبارية".

وجاء في البيان أنه ضمن عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام، والوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية ووحدة السايبر "لاهف 433" في الشرطة، "تم كشف خلية تابعة لعناصر استخبارات إيرانيين كانت تهدف إلى تجنيد وتشغيل مواطنين في إسرائيل"، علما بأن إسرائيل كشفت في الأسابيع الماضية عن اعتقال عدة خلايا تتجسس لصالح إيران.

وبحسب البيان، فإنه في إطار التحقيق "تم اعتقال زوجين (رجل وزوجته)، وكلاهما في الثانية والثلاثين من العمر، من سكان اللد، بعد أن نفذا مهام لصالح شبكة إيرانية تقوم بتجنيد إسرائيليين من أصول قوقازية"، في إشارة إلى يهود "هاجروا" إلى إسرائيل من منطقة أذربيجان.

وأضاف أنه "أثناء التحقيق معهما في الشاباك والشرطة، تبيّن أن الزوج قد تم تجنيده على يد إلشان (ألكان) أغاييف، البالغ من العمر 56 عامًا وهو من أصل أذري، والذي يعمل لصالح عناصر إيرانيين. وضمن مهامه، قام بمراقبة لمواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر الموساد، إضافة إلى جمع معلومات.

كما تضمنت المهام جمع معلومات حول باحثة أكاديمية تعمل في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب (INSS)، والتي كانت مستهدفة من قبل الإيرانيين. كما طُلب من الزوج البحث عن شخص للعمل كمنفذ لعملية اغتيال لصالح المشغل الإيراني. وقد ساعدته زوجته في تنفيذ بعض هذه المهام.

بدورها، أعلنت النبابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد الزوجين من اللد إلى المحكمة المركزية في اللد بتهمة "العمل لصالح إيران"، وأوضحت أن الزوجين يواجهان "اتهامات بجرائم أمنية خطيرة تشمل مساعدة العدو في الحرب وتقديم معلومات إليه بقصد الإضرار بأمن الدولة".

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن الزوجين "أجريا اتصالات منذ عام 2021 مع عميلين إيرانيين ونفذا مهام متعددة لجمع معلومات استخبارية لصالح إيران، بهدف مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل وإلحاق الضرر بأمن الدولة". وأضافت أنه "في إطار هذه الأنشطة، جمع المتهمان معلومات عبر صور فوتوغرافية وتسجيلات فيديو لمنشآت إستراتيجية وبنية تحتية قومية".

وتابعت النيابة أن "المواقع المصورة شملت مقر الموساد، والقنصلية المولدوفية في تل أبيب، ومناطق قريبة من قاعدة غليلوت، وشركة الكهرباء، وميناء حيفا، ومصنع عمل فيه المتهم، وملاجئ عامة في تل أبيب، ومقابر ضحايا مجزرة 7 أكتوبر، وغيرها". وقد نُقلت هذه التسجيلات إلى المشغلين عبر تطبيق "تلغرام" وتطبيق تشفير خاص.

وبحسب البيان، فإن الزوجين سعيا إلى "تجنيد آخرين لبناء بنية تحتية سرية ومنظمة لتنفيذ المهام، كما راقب موظفة في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، التي يمنع نشر هويتها، ووثق منزلها وسيارتها بعد مراقبتها لساعات طويلة. وتلقى الزوج حوالي 600 دولار مقابل كل يوم من المراقبة والتصوير في هذه المهمة".

وأضاف البيان أنه "خلال تواصلهما، وجّه العملاء الإيرانيون الزوج إلى الحفاظ على سرية المحادثات والعمل بسرية تامة حتى لا يتم اكتشافه أو اعتقاله. كما طلبوا منه شراء هاتف خاص للعمل، وكاميرات عالية الجودة، وحاسوب محمول، واستخدام برنامج تشفير تم تثبيته على حاسوبه لضمان نقل المعلومات بأمان".

وتابع أن المتهم "حرص على الحفاظ على الاتصال مع العملاء لفترة طويلة وعرض عليهم المساعدة من تلقاء نفسه، بينما كان يتلقى منهم مبالغ مالية بشكل دوري، ما خلق لديهم توقعًا بعلاقة دائمة. ووفقًا للائحة الاتهام، تلقى الزوجان من العملاء ما مجموعه حوالي 26 ألف دولار.

وطالبت النيابة العامة "اعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدهما. وذُكر في طلب الاعتقال أن المتهمين ارتكبوا جرائم أمنية في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا من أعنف الحروب التي شهدتها، على جبهات عديدة، بينها إيران". كما أُشير إلى أن "المتهمين كانوا على علم بأن العملاء يمثلون جهات معادية لدولة إسرائيل، ورغم ذلك استمروا في التعاون معهم".

وفي هذا السياق، قال مسؤول رفيع في الشاباك، في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن "هذه القضايا تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تهدف إلى إحباط عمليات تجسس لصالح إيرات والتي تم كشفها في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال مواطنين إسرائيليين جرى تجنيدهم من قِبل جهات استخباراتية إيرانية ونفذوا مهام لصالحها".

وأضاف أن "التحقيقات تكشف مجددًا عن محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد واستغلال مواطنين إسرائيليين لدعم أنشطة التجسس والإرهاب داخل إسرائيل"؛ وشدد على أن "أجهزة الأمن في إسرائيل، بما فيها الشاباك والشرطة، ستواصل العمل لرصد الأنشطة الإيرانية وستسعى لتطبيق العقوبات بصرامة على المتورطين في مثل هذه الأنشطة".

وقال مسؤول في الشرطة إن الجهاز "بالتعاون مع الشاباك وباقي أجهزة الأمن، سيواصل العمل على مدار الساعة لرصد وإحباط أي نشاط معادٍ يستهدف المواطنين، وستتعامل بحزم وصرامة مع المجرمين الذين يتعاونون مع العدو ويعرضون الأمن العام والدولة للخطر".