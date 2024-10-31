الهدف تصفية القضية الفلسطينية و((الأونروا)) مجرّد خطوة بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) في خضم حرب شعواء يشنّها جيش الاحتلال على غزة، حرق ودمر وقتل، واكتفى العالم بأنظمته ومنظماته بالشجب والوقوف موقف المتفرج، على احتلال ينتهك واجبه الأساسي بحماية المدنيين القابعين تحت سلطته، في انتهاك صارخ لمبادئ قانونية وأخلاقية ودينية، وفي إسقاط لمنظومة القانون التي تغنى بها عالم المؤسسات، الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية. وفي إطار مؤامرة متكاملة الأركان، حيكت ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، يكشف الاحتلال اليوم صراحة عن أهدافه، فضم للضفة وإعادة احتلال عسكري لغزة، وإلغاء لدور وكالة غوث اللاجئين في الأراضي المحتلة، كلها خطوات تكمل المشروع الذي تجسد في العام ١٩٤٨، واستكمل على مراحل، ونحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة متقدمة جداً من تلك المراحل. ولم يأتِ تصويت الكنيست على عزل وكالة الغوث المعروفه بـ ))الأونروا)) عن سياق عملها في الأراضي المحتلة، إلا خطوة أخيرة في ظل سلسلة من الخطوات التي نفذها الاحتلال لتقويض مكانتها، في ظل صمت دولي مشبوه.





جاء تصويت الكنيست قبل يومين على قرار يحظر عمل ((الأونروا)) في القدس، وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين المنظمة الدولية ودولة الاحتلال في العام ١٩٦٧، والتي تسمح بعمل وكالة الغوث في الأراضي المحتلة، في غزة والضفة، بما فيها القدس، ليلغي وجودها وعملها وخدماتها نهائياً فيها. وبدأت حكومة الاحتلال مسارها القانوني لإقصاء الوكالة وعزلها في الأراضي المحتلة منذ شهر أيار الماضي. فالاتفاقية الموقعة بين حكومة الاحتلال والوكالة الدولية هي التي تسمح لها بالوجود في الأراضي المحتلة، وتمنح موظفيها ومبانيها الحصانة الدبلوماسية والحماية القانونية، كما تعطيها الامتيازات التي تتعلق بفتح الحسابات البنكية، واستئجار أو امتلاك المباني، وتعيين الموظفين العاملين فيها. لم تأتِ هذه الخطوة بمعزل عن خطوات بدأها الاحتلال في محاربة ((الأونروا)) منذ سنوات.





ل لا يعتبر هدف الاحتلال بعزل دور الوكالة جديداً، فيتهم الاحتلال الوكالة بـ ((إدامة الصراع)) بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بإبقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حاضرة، للتذكير بها بهدف فرض حل لها. ويرفض الاحتلال تعريف اللاجئ الفلسطيني، الذي تتبناه الوكالة، ويشمل الملايين من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين بعد العام ١٩٤٨، ويريد قصره على اللاجئين الفعليين، الذين لم يعد معظمهم على قيد الحياة. كما يتهم الاحتلال الوكالة بالتحريض من خلال المناهج التعليمية التي تدرس في مدارسها، وهي ذات التهمة التي يوجهها للسلطة الفلسطينية من خلال المدارس التابعة لها.وفي مطلع العام ٢٠١٨، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حجبت الولايات المتحدة مساعداتها المالية عن الوكالة، وهي التي تساهم في دعم معظم ميزانيتها، متبنية مقاربة الاحتلال حول دورها. ورغم عودة التمويل الأميركي لـ ))الأونروا)) بعد وصول بايدن للحكم، إلا أن مقاربة الولايات المتحدة حول دور الوكالة لم يتغير.





وتسعى حكومة الاحتلال للسيطرة على مقر وكالة الغوث الرئيس في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، الذي توجد به منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأت مهامها في فلسطين. ومنحت الحكومة الأردنية المبنى آنذاك للوكالة لإقامة مقرها فيه. وتدعي حكومة الاحتلال وقوع المبنى ضمن دائرة سلطتها، وتطالب الوكالة بملايين الدولارات، كإيجارات متراكمة منذ عشرات السنين. وطالما اعتدى المتطرفون الإسرائيليون على مقر الوكالة الرئيس. وسربت صحيفة إسرائيلية قبل عده أسابيع نية الحكومة مصادرة مقر الوكالة لبناء تجمع استيطاني جديد يضم مئات الوحدات الاستيطانية. واليوم، صدر قرار الكنيست الذي يسلب الوكالة لمكانتها القانونية وحصانتها الدبلوماسية التي ساعدتها على الاحتفاظ بالمبني طوال تلك السنوات الماضية.





واستهدفت حكومة وجيش الاحتلال سمعة ومكانة مؤسسات وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة بشكل مباشر، منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها على القطاع وسكانه منذ شهر أكتوبر الماضي. وزعمت حكومة الاحتلال منذ بداية عدوانها على غزة تورط عدد من موظفي وكالة الغوث في هجمات السابع من أكتوبر، وقررت إثرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وعدد آخر من الدول تعليق تمويلها للوكالة بشكل مؤقت. إلا أن عدداً من الدول أعادت دعمها للوكالة فيما بعد، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بعد أن أثبتت لجنة التحقيق الأممية أن الاحتلال لم يستطع تقديم أدلة على ادعاءاته. في بداية الحرب الأخيرة على غزة أكد وزير خارجية الاحتلال أن حكومته ستسعى لمنع الوكالة من العمل في القطاع بعد انتهاء الحرب. وفي شهر كانون الأول الماضي صدر تقرير عن وزارة خارجية الاحتلال يتناول بالتفصيل ذلك الهدف المعلن.





خلال حرب الإبادة على غزة، واصل جيش الاحتلال استهداف مقرات وموظفي وكالة الغوث في غزة، كما استهدف مدارسها، التي لجأ إليها الفلسطينيون طلباً للأمان تحت وطأة قصف منازلهم ومرافق القطاع الرئيسة، إلا أن معظم تلك المدارس لم تسلم من الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال، والذي خلف آلاف الضحايا.وقد يكون الأمر الأشد تعقيداً، ذلك الذي يتعلق بدور الوكالة في توزيع الاحتياجات الأساسية للغزيين، في فترة الحرب، وأهمية ذلك الدور لا يتعلق بها فقط، بل بالتسهيلات التي تقدمها للمنظمات والمؤسسات الأممية والدولية الأخرى، بحكم انخراطها الطويل بالعمل في القطاع، وعدد موظفيها الذي تجاوز الـ ١٣ ألف موظف، الذي أدى لاعتماد تلك المنظمات والمؤسسات عليها.





أدى ذلك الاستهداف المباشر لوجود ((الأونروا)) في غزة لتفاقم معاناة الفلسطينيين وتعقيد عمليات حصولهم على المساعدات الغذائية الأساسية، بعد تقليص دور المنظمة الأممية في توزيع وتنظيم هذه العملية خلال هذه المحنة المعقدة، وشل قدرتها على العمل ومساعدة الفلسطينيين، في ظرف لم يمر به الشعب الفلسطيني منذ العام ١٩٤٨ والعام ١٩٦٧. وتشهد الساحة الغزية تغييباً ممنهجاً لتنظيم توزيع المساعدات والمواد الغذائية من قبل جيش الاحتلال، تحت وطأة القصف والاستهداف المباشر لمخازن وكالة الغوث وشاحنات نقل الأغذية التابعة لها وموظفيها، في إطار مساعٍ أوسع لاستهداف أي جهة تحاول القيام بتلك المهمة.فاستهدف جيش الاحتلال أيضاً رجال الشرطة والدفاع المدني ومقر البلديات وموظفيها ومعداتها والمستشفيات والأطباء والمسعفين وسيارات الإسعاف، لخلق فراغ وفوضى يضاعف معاناة الفلسطينيين.





تقدم وكالة الغوث خدمات لأكثر من ٦ ملايين لاجئ فلسطيني، موزعين على أربع دول عربية بالإضافة لفلسطين. وهناك أكثر من ١٨٠ ألف لاجئ في القدس وضواحيها سيتضررون بشكل مباشر من قرار الكنيست الأخير، كما سيتضرر ٨٠٠ ألف لاجئ في الضفة الغربية. ناهيك عن مساعي الاحتلال لإنهاء وجود ودور الوكالة في غزة بشكل تام، في ظل تصريحاتها المعلنة بنيتها إعادة احتلال القطاع والسيطرة على مستقبله. وتأتي تلك المساعي في ظل مخطط أكبر يتنكر لحالة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ولحق الفلسطينيين بتقرير المصير والتحرر من احتلال ممتد لعقود طوال، وفرض واقع سياسي وقانوني على الأراضي المحتلة، ينسجم مع مخططاتها وسياساتها التي سعت لتغيير واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة تاريخياً وجغرافياً وديموغرافياً بالقوة.





يأتي قرار الكنيست الذي يلغي إتفاقية التفاهم الموقعة بين حكومة الاحتلال والمنظمة الدولية متعارضاً مع التزامات إسرائيل كعضو في المنظمة في ضوء قواعد الميثاق، الأمر الذي يفترض أن يترتب عليه موقف عقابي من قبل المنظمة الدولية. في الختام، لعله من المفيد إعادة تذكير العالم اليوم بأن قرار تقسيم فلسطين من قبل الجمعية العامة في العام ١٩٤٧، كان مقدمة لحرب تمكنت من خلالها المنظمات اليهودية المدعومة غربياً من ضم أكثر من نصف أرض فلسطين، وتهجير نصف سكانها في العام ١٩٤٨. رغم أن ذلك القرار غير ملزم، وجاء من قبل جهاز تخطى دوره ومهمته، في عهد طغى فيه نفوذ الدول الاستعمارية على قرار الجمعية العامة.وفي العام ١٩٦٧، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن رقم ٢٤٢، الذي دعا الاحتلال للانسحاب من غزة والضفة وأراضٍ عربية أخرى، إلا أن ذلك المجلس لم يتحرك ليجبر إسرائيل، التي خرقت الأمن والسلم الدوليين، وهي المهمة الرئيسة التي جاءت الأمم المتحدة من أجلها، على الانسحاب من الأراضي المحتلة. على الرغم من أن ذلك المجلس قد نجح بتفعيل دوره التنفيذي وأصدر قرارات نافذة في حالات أخرى. واليوم وأمام انتهاك قانوني فاضح لالتزامات حكومة الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين القابعين تحت سيطرتها العسكرية، يقف العالم متفرجاً على حرب إبادة تحدث أمام أنظار العالم في غزة. إننا اليوم نقف أمام انهيار صارخ لمعايير وقواعد سعى العالم الغربي لترسيخها بعد الحرب العالمية الثانية، فهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة؟