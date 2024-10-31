سامسونج للإلكترونيات تُطلق برنامج "Galaxy Circle" المجتمع المخصّص لصناع المحتوى الصاعدين في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) • منصة استثنائية لدعم مواهب الشباب
• الفرصة متاحة أمام صناع المحتوى الصاعدين للانضمام إلى Galaxy Circle وتحويل شغفهم إلى مشروع ملهم
• إمكانيّة الفوز برحلة العمر إلى كوريا الجنوبية
• الحصول على أحدث منتجات جلاكسي وملحقاتها بانتظار المشاركين
بغداد، العراق أكتوبر 2024: أعلنت سامسونج
للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق برنامجها الجديد "Galaxy Circle"، الذي يتيح للمبدعين الشباب في مجال صنع المحتوى منطقة الشرق الأوسط فرصة الانضمام إلى مجتمع مبتكر يضم نخبة من المواهب الشغوفة والطموحة.
ويهدف "Galaxy Circle" إلى استقطاب صناع المحتوى الطموحين دون سن الثلاثين، الذين يمارسون شغفهم في التصوير، والرياضة، والألعاب، والأزياء وغيرها، عبر منصات تيك توك وإنستغرام. ويوفر البرنامج منصة حصرية لهم للتعبير عن إبداعاتهم ومشاركة قصصهم الفريدة. وبانضمامهم إلى البرنامج كسفراء لأجهزة جلاكسي من سامسونج، يحصل صناع المحتوى على موارد ودعم وخبرات ميزة ليواصلوا تطوير مسيرتهم الإبداعية.
وبإمكان المشاركين الاستفادة من مزايا حصرية تشمل فرصة للفوز برحلة فريدة إلى كوريا الجنوبية، واختبار أحدث منتجات Galaxy، إلى جانب حضور ورش عمل وفعاليات مخصّصة لتطوير مهاراتهم الإبداعية. كما سيحظى المبدعون الأكثر تميزًا بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى والمتمثلة بزيارة إلى مدينة سيول في كوريا الجنوبيّة، والتي ستتيح لهم فرصة استكشاف ثقافة المدينة وأجوائها العريقة، بالإضافة إلى التعرف على أحدث إبداعات سامسونج.
وقال عمر صاحب، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا إطلاق "Galaxy Circle" لتوفير منصة للمبدعين الشباب تعزز من قدرتهم على التعبير عن أفكارهم ومشاركة رؤاهم وقصصهم والتفاعل مع مجتمعاتهم. في سامسونج، ندعم الإبداع ونؤمن بتمكين الجيل القادم من صناع المحتوى بالأدوات اللازمة لترك بصمتهم الخاصة. ومع هذا البرنامج، نقدم لهم فرصة لتطوير شغفهم وإبداعهم بدعم من أحدث ابتكارات سامسونج".
وسيتم اختيار 80 مبدعًا من الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، والسعودية، والأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا، حيث سيحصل كل منهم على أحدث أجهزة Galaxy لتعزيز تجاربهم في صناعة المحتوى.
بادر بالتسجيل في البرنامج قبل تاريخ 10 نوفمبر 2024 و انضم إلى مبدعي Galaxy Circle | سامسونج العراق اليوم، وحوّل شغفك إلى رحلة مليئة بالإبداع والهدايا الحصريّة.
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