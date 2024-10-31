الجيش الإسرائيلي يمنع عودة سكان جباليا لمنازلهم بضغط المستوى السياسي

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/ يمنع الجيش الإسرائيلي، عودة سكان جباليا إلى منازلهم، على الرغم من أن معظم أهداف العملية العسكريّة التي بدأت مطلع الشهر الجاري، شماليّ قطاع غزة قد تحقّقت، وذلك "تحت ضغط المستوى السياسيّ"، بحسب ما أفادت صحيفة“هآرتس”.

وذكر التقرير أنه ليس من الواضح في هذه المرحلة، ما إذا كان سيتمّ السماح لـ50 ألفا من سكان جباليا، والذين نزحوا قسرا عن منازلهم، بالعودة إلى المنطقة التي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها فيها، ومتى قد يتمّ ذلك، مشيرا إلى أنه "وفقا للخطة (في إشارة إلى 'خطّة الجنرالات')، فإن كل من يختار البقاء في شمال قطاع غزة، سيعدّ ناشطا في حماس، ويمكن استهدافه".

ولفت التقرير إلى أن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، يعارضون تنفيذ الخطة الكاملة، والتي تشمل أيضًا وقف المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة، في انتهاك للقانون الدوليّ، إلا أن الجيش الإسرائيلي، قد أقرّ بأنه سينفّذ أجزاء من الخطة، يدّعي أنها تتوافق مع القانون الدولي، علما بأن كل المنظمات الأممية، أكّدت أن ما يجري في شمال القطاع، هو أسوأ ما شهده أهالي غزة، منذ بدء الحرب، لما شملته من جرائم قتل وتدمير ونسف مربّعات سكنية كاملة، واستهداف نازحين، واقتحام واستهداف مشافٍ.

وبحسب التقرير، فإن الإجراءات المُتَّخذة من قِبل الجيش الإسرائيلي، تهدف إلى منع سكان منطقة جباليا من العودة إلى منازلهم، حتّى إعادة ما وصفَه التقرير بـ"تصميم المنطقة، وفق الاعتبارات الأمنية". وبالتالي، لن يُسمح للسكان بالعودة إلى المنطقة، "إلا بشرط تشديد السيطرة الأمنية عليها، بما في ذلك تعريف أجزاء منها كمناطق عازلة منزوعة السلاح".





ولفت التقرير إلى أن معظم السكان الذين تم إجبارهم على النزوح قسرا، وتحت القصف، من منطقة جباليا، لم يعبروا من ممر "نيتساريم" الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، "بل تم إيقافهم شمال مدينة غزة، ومع ذلك، فبينما يمنع الجيش الإسرائيلي عودة السكان شمالًا إلى منطقة جباليا وبيت لاهيا، تتم الحركة جنوبًا بحرية بطريقة تشجّع عمليًا على الانتقال من شمال القطاع إلى الجنوب".

وفيما ذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أعربت "عن رضاها من نتائج العملية، ولا سيما اقتحام مستشفى كمال عدوان"، والذي يزعم جيش الاحتلال أن حماس، تمركزت هناك، منذ خروج قواته من المنطقة، قبل ستة أشهر؛ أكد أن مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، قالوا في "مناقشات مغلقة"، أن "حقيقة نجاح حماس في استعادة قوة عسكرية كبيرة، تشير إلى تآكل إنجازات الجيش".