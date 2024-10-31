شهيدان احدهما طفل في عملية اغتيال وقصف في مخيمي طولكرم ونور شمس فجرا

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN / استشهد شاب فلسطيني وطفل في اعتداءات وحشية اسرائيلية على مخيمي طولكرم ونور شمس في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

وفي تفاصيل الجرائم الاسرائيلية استشهد الطفل احمد عصام فحماوي، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة جراء طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بجروح خطيرة في القصف الذي استهدف مواطنين في مخيم نور شمس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية ، بان اعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما انقطع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا واجزاء من المدينة.

وكان شاب، فلسطيني استشهد الليلة، الماضية وفجر اليوم برصاص قوات خاصة إسرائيلية، في مخيم طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، برصاص القوة الخاصة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة ، إن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر"، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح.