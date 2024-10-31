شهيدان احدهما طفل في عملية اغتيال وقصف في مخيمي طولكرم ونور شمس فجرا

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN / استشهد شاب فلسطيني وطفل في اعتداءات وحشية اسرائيلية على مخيمي طولكرم ونور شمس في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.
وفي تفاصيل الجرائم الاسرائيلية استشهد الطفل احمد عصام فحماوي، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس.
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بجروح خطيرة في القصف الذي استهدف مواطنين في مخيم نور شمس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم، مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية ، بان اعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.
وأضافت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.
كما انقطع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا واجزاء من المدينة.
وكان شاب، فلسطيني استشهد الليلة، الماضية وفجر اليوم برصاص قوات خاصة إسرائيلية، في مخيم طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، برصاص القوة الخاصة.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة ، إن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.
وأضاف أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر"، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح.
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