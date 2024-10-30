شاب فلسطيني يسقط ضحية برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 30 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء عن سقوط شاب فلسطيني ضحية برصاص قوات الاحتلال في مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان ان جثة الشاب التي لم تذكر هويته وصلت الى مستشفى
طولكرم الحكومي.
وبحسب مصادر محلية فإن قوة خاصة من جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المدينة واطلقت النار على الشاب ما ادى الى مقتله على الفور. (النهاية)
ن ق / ر ج
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