مقتل 21 شخصا بغارات جديدة لطائرات الاحتلال على جنوب لبنان والبقاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 30 – 10 (كونا) -- اعلن مركز عمليات وزارة الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء مقتل ثمانية اشخاص منهم خمس نساء في غارة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (بدنايل) في منطقة بعلبك بالبقاع.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان شخصين قتلا وجرح 11 آخرون بغارة شنتها طائرة للاحتلال على بلدة (معركة) بالقرب من مستشفى
جبل عامل في جنوب لبنان.
واضافت الوكالة ان الحصيلة النهائية لغارات الاحتلال الجوية على بلدة سحمر في البقاع الغربي بلغت 9 ضحايا و12 جريحا.
واشارت الى ان فرق الانقاذ والدفاع المدني انتشلت ضحيتين من تحت ركام منزل دمرته غارة جوية للاحتلال في بلدة (رأس العين) بمنطقة (بعلبك) في البقاع.
وذكرت ان الطيران الحربي نفذ غارات عنيفة على بلدات (دير الزهراني وجباع وتول) في جنوب لبنان ما تسبب بأضرار كبيرة ونشوب حرائق. (النهاية)
ك ب ش / ر ج
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