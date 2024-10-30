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مقتل 21 شخصا بغارات جديدة لطائرات الاحتلال على جنوب لبنان والبقاع

10/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 30 – 10 (كونا) -- اعلن مركز عمليات وزارة الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء مقتل ثمانية اشخاص منهم خمس نساء في غارة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (بدنايل) في منطقة بعلبك بالبقاع.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان شخصين قتلا وجرح 11 آخرون بغارة شنتها طائرة للاحتلال على بلدة (معركة) بالقرب من مستشفى جبل عامل في جنوب لبنان.
واضافت الوكالة ان الحصيلة النهائية لغارات الاحتلال الجوية على بلدة سحمر في البقاع الغربي بلغت 9 ضحايا و12 جريحا.
واشارت الى ان فرق الانقاذ والدفاع المدني انتشلت ضحيتين من تحت ركام منزل دمرته غارة جوية للاحتلال في بلدة (رأس العين) بمنطقة (بعلبك) في البقاع.
وذكرت ان الطيران الحربي نفذ غارات عنيفة على بلدات (دير الزهراني وجباع وتول) في جنوب لبنان ما تسبب بأضرار كبيرة ونشوب حرائق. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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