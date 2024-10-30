استطلاع .. هاريس تتقدم على ترامب في ولايتين متأرجحتين وتتعادل في ثالثة قبل ايام من الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 30 – 10 (كونا) -– اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاربعاء ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بشكل طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب
في ولايتين متأرجحتين وتتعادل معه في ولاية ثالثة وذلك قبل اقل من اسبوع على الانتخابات الرئاسية.
وذكر الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة (اس اس ار اس) بالتعاون مع شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان هاريس تتمتع بتفوق طفيف على ترامب في ولايتي ميشيغن وويسكونسن فيما تعادل الغريمان في بنسلفانيا.
واشار الى تقدم هاريس بنسبة 48 بالمئة مقابل 43 بالمئة بين الناخبين المحتملين في ميشيغن وبنسبة 51 بالمئة مقابل 45 بالمئة في ويسكونسن وهم ضمن الولايات السبع الحاسمة في السباق الرئاسي.
وقال ان حظوظ المرشحين تساوت في ولاية بنسلفانيا بنسبة 48 بالمئة لكل منهما.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي أفاد عدد كبير من الناخبين بأنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل في الاقتراع المبكر وقد بلغ عددهم حتى الان الى اكثر من 50 مليون امريكي.
وجاءت هذه الأرقام في وقت يكثف المرشحان الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب حملاتهما الانتخابية قبل أقل من أسبوع من السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN30102024000071011013ID1108836307
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