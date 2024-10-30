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استطلاع .. هاريس تتقدم على ترامب في ولايتين متأرجحتين وتتعادل في ثالثة قبل ايام من الانتخابات الرئاسية

10/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 10 (كونا) -– اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاربعاء ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بشكل طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ولايتين متأرجحتين وتتعادل معه في ولاية ثالثة وذلك قبل اقل من اسبوع على الانتخابات الرئاسية.
وذكر الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة (اس اس ار اس) بالتعاون مع شبكة (سي ان ان) الاخبارية ان هاريس تتمتع بتفوق طفيف على ترامب في ولايتي ميشيغن وويسكونسن فيما تعادل الغريمان في بنسلفانيا.
واشار الى تقدم هاريس بنسبة 48 بالمئة مقابل 43 بالمئة بين الناخبين المحتملين في ميشيغن وبنسبة 51 بالمئة مقابل 45 بالمئة في ويسكونسن وهم ضمن الولايات السبع الحاسمة في السباق الرئاسي.
وقال ان حظوظ المرشحين تساوت في ولاية بنسلفانيا بنسبة 48 بالمئة لكل منهما.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي أفاد عدد كبير من الناخبين بأنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل في الاقتراع المبكر وقد بلغ عددهم حتى الان الى اكثر من 50 مليون امريكي.
وجاءت هذه الأرقام في وقت يكثف المرشحان الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب حملاتهما الانتخابية قبل أقل من أسبوع من السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض. (النهاية)

ا م م / ر ج



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