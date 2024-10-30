الولايات المتحدة تعرب عن معارضتها لاقرار برلمان الاحتلال حظر إنشاء قنصليات في القدس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 10 (كونا) -– أعربت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن معارضتها لتشريع أقره برلمان الإسرائيلي الاسرائيلي (الكنيست) يوم أمس الثلاثاء والذي من شأنه منع انشاء قنصليات جديدة في القدس بما في ذلك قنصلية أمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد أوضحنا لهم (الاحتلال) أننا نعارض مشروع القانون" مؤكدا "ما زلنا نعتقد أن افتتاح قنصلية أمريكية في القدس سيكون وسيلة مهمة لبلدنا للتواصل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له".
في المقابل أشار ميلر إلى أنه "في الوقت نفسه لدينا فريق في القدس ومكتبنا للشؤون الفلسطينية الذي يدير علاقتنا بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وأقر (الكنيست) أمس الثلاثاء بأغلبية 29 صوتا قانونا يحظر إقامة بعثات دبلوماسية جديدة في القدس ويسمح فقط بإنشاء سفارات فيها.
وسبق ذلك إقرار (الكنيست) مطلع الأسبوع رسميا حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الاراضي الفلسطينية المحتلة رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة في خطوة تشكل سابقة تاريخية بعد أشهر من تصاعد التوتر بين الوكالة الأممية والاحتلال. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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