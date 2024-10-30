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الولايات المتحدة تعرب عن معارضتها لاقرار برلمان الاحتلال حظر إنشاء قنصليات في القدس

10/30/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 10 (كونا) -– أعربت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن معارضتها لتشريع أقره برلمان الإسرائيلي الاسرائيلي (الكنيست) يوم أمس الثلاثاء والذي من شأنه منع انشاء قنصليات جديدة في القدس بما في ذلك قنصلية أمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد أوضحنا لهم (الاحتلال) أننا نعارض مشروع القانون" مؤكدا "ما زلنا نعتقد أن افتتاح قنصلية أمريكية في القدس سيكون وسيلة مهمة لبلدنا للتواصل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له".
في المقابل أشار ميلر إلى أنه "في الوقت نفسه لدينا فريق في القدس ومكتبنا للشؤون الفلسطينية الذي يدير علاقتنا بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وأقر (الكنيست) أمس الثلاثاء بأغلبية 29 صوتا قانونا يحظر إقامة بعثات دبلوماسية جديدة في القدس ويسمح فقط بإنشاء سفارات فيها.
وسبق ذلك إقرار (الكنيست) مطلع الأسبوع رسميا حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الاراضي الفلسطينية المحتلة رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة في خطوة تشكل سابقة تاريخية بعد أشهر من تصاعد التوتر بين الوكالة الأممية والاحتلال. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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