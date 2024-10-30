أعضاء مجلس الأمن يجددون التأكيد على الدور الحيوي ل(أونروا) في فلسطين والمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 30 - 10 (كونا) -- جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء تأكيدهم على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.
وشدد أعضاء المجلس في بيان صحفي على أن (أونروا) تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في قطاع غزة وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تستبدل قدرة الوكالة الأممية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين.
وحذروا بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وتفويضها منبهين إلى أن أي تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة فضلا عن الآثار المترتبة على المنطقة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) الذي يحظر أنشطة وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحثوا في بيانهم حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات (أونروا) والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.
وطالبوا جميع الأطراف بتمكين الوكالة الأممية من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع مناطق العمليات مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأبرز أعضاء مجلس الأمن نتائج مجموعة المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام (أونروا) بمبدأ الحياد الإنساني ورحبوا بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل.
وأكد بيان الأعضاء على أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد.
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لعمل موظفي الوكالة ولاسيما في ظروف بالغة الصعوبة في إطار الوفاء بولاية الوكالة وأكدوا على أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها (أونروا) للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
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