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أعضاء مجلس الأمن يجددون التأكيد على الدور الحيوي ل(أونروا) في فلسطين والمنطقة

10/30/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 10 (كونا) -- جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء تأكيدهم على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.
وشدد أعضاء المجلس في بيان صحفي على أن (أونروا) تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في قطاع غزة وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تستبدل قدرة الوكالة الأممية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين.
وحذروا بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وتفويضها منبهين إلى أن أي تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة فضلا عن الآثار المترتبة على المنطقة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) الذي يحظر أنشطة وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحثوا في بيانهم حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات (أونروا) والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.
وطالبوا جميع الأطراف بتمكين الوكالة الأممية من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع مناطق العمليات مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأبرز أعضاء مجلس الأمن نتائج مجموعة المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام (أونروا) بمبدأ الحياد الإنساني ورحبوا بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل.
وأكد بيان الأعضاء على أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد.
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لعمل موظفي الوكالة ولاسيما في ظروف بالغة الصعوبة في إطار الوفاء بولاية الوكالة وأكدوا على أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها (أونروا) للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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