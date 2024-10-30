واشنطن تؤكد ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التراثية بمدينة بعلبك التاريخية في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 10 (كونا) –- أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية في مدينة بعلبك الواقعة بمحافظة البقاع في شرق لبنان والتي تضم آثارا مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة (يونسكو) منذ عام 1984.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "من الأهمية بمكان ألا تهدد (غارات جيش الاحتلال الاسرائيلي) حياة المدنيين وهو ما ينطبق بشكل خاص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل بعلبك".
وأضاف ميلر "من المهم ألا يهددوا حياة الصحفيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأفراد القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) ومن الأهمية بمكان أيضا حماية البنية التحتية المدنية والمواقع التراثية الثقافية المهمة".
وشدد على أن واشنطن "أوضحت" للاحتلال الاسرائيلي أن "الحملة (العسكرية) التي يشنها في لبنان لا ينبغي لها ولا يمكن أن تبدو مثل الحملة التي شنها في غزة وأننا لا نريد أن نرى هذا النوع من الدمار الواسع النطاق".
وأصدر الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأربعاء أوامر إخلاء لمناطق واسعة في محافظة البقاع اللبنانية ومن ضمنها مدينة بعلبك وبلدات مجاورة لها ما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف مواطن لبناني.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في منشور على منصة (اكس) من الخطر الذي يهدد مواقع مدرجة على قائمتها للتراث العامي "خاصة في لبنان وفلسطين وإسرائيل واليمن".
وأعادت المنظمة تذكير جميع الأطراف بالتزامها باحترام وحماية سلامة هذه المواقع معتبرة أنها "تراث البشرية جمعاء ولا ينبغي استهدافها أبدا". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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