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واشنطن تؤكد ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التراثية بمدينة بعلبك التاريخية في لبنان

10/30/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 10 (كونا) –- أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية في مدينة بعلبك الواقعة بمحافظة البقاع في شرق لبنان والتي تضم آثارا مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة (يونسكو) منذ عام 1984.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "من الأهمية بمكان ألا تهدد (غارات جيش الاحتلال الاسرائيلي) حياة المدنيين وهو ما ينطبق بشكل خاص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل بعلبك".
وأضاف ميلر "من المهم ألا يهددوا حياة الصحفيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأفراد القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) ومن الأهمية بمكان أيضا حماية البنية التحتية المدنية والمواقع التراثية الثقافية المهمة".
وشدد على أن واشنطن "أوضحت" للاحتلال الاسرائيلي أن "الحملة (العسكرية) التي يشنها في لبنان لا ينبغي لها ولا يمكن أن تبدو مثل الحملة التي شنها في غزة وأننا لا نريد أن نرى هذا النوع من الدمار الواسع النطاق".
وأصدر الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأربعاء أوامر إخلاء لمناطق واسعة في محافظة البقاع اللبنانية ومن ضمنها مدينة بعلبك وبلدات مجاورة لها ما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف مواطن لبناني.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في منشور على منصة (اكس) من الخطر الذي يهدد مواقع مدرجة على قائمتها للتراث العامي "خاصة في لبنان وفلسطين وإسرائيل واليمن".
وأعادت المنظمة تذكير جميع الأطراف بالتزامها باحترام وحماية سلامة هذه المواقع معتبرة أنها "تراث البشرية جمعاء ولا ينبغي استهدافها أبدا". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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