الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعربان عن قلقهما من مشاركة كوريا الشمالية بالقتال في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنهما تتابعان عن كثب مستوى التعاون العسكري غير المسبوق بين كوريا الشمالية وروسيا وذلك بعد تأكيد واشنطن أن بيونغ يانغ أرسلت آلافا من قواتها إلى روسيا التي تخوض حربا مع أوكرانيا.
وقال وزير
الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون بمناسبة الاجتماع التشاوري الأمني السنوي السادس والخمسين بين البلدين إنه قلق من "أن الكرملين يخطط لاستخدام الجنود الكوريين الشماليين لدعم العمليات القتالية الروسية في منطقة (كورسك) الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".
وأضاف أوستن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حاول الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية وإيران وأن التحول إلى دولة منبوذة مثل كوريا الشمالية للحصول على قوات يسلط الضوء على حجم المشكلة التي يواجهها".
وكشف عن أنه أكد للوزير الكوري الجنوبي أن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة تماما بالدفاع عن جمهورية كوريا الجنوبية" وأن "هذا الالتزام مدعوم بمجموعة من القدرات الأمريكية التقليدية والدفاع الصاروخي".
وأكد أن الولايات المتحدة عادت إلى التدريبات واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية وأن ذلك "يعزز الاستعداد المشترك وقابلية التشغيل البيني" مضيفا أن هذا التحالف "سيساعد في حماية أمن شبه الجزيرة الكورية وتشكيل مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
من جانبه جدد الوزير الكوري الجنوبي التأكيد على أن "التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى" مشيدا بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
ودان الوزير كيم "انتهاك كوريا الشمالية وروسيا للنظام القائم على القواعد" قائلا إنه "من المرجح أن يتم استخدام الكوريين الشماليين كوقود للمدافع".
وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" إذا شاركت في القتال ضد أوكرانيا وذلك بعدما أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن اعتقادها أن "كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا الأمر الذي من المحتمل أن يعزز حضور القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة". (النهاية)
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