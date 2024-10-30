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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعربان عن قلقهما من مشاركة كوريا الشمالية بالقتال في أوكرانيا

10/30/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنهما تتابعان عن كثب مستوى التعاون العسكري غير المسبوق بين كوريا الشمالية وروسيا وذلك بعد تأكيد واشنطن أن بيونغ يانغ أرسلت آلافا من قواتها إلى روسيا التي تخوض حربا مع أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون بمناسبة الاجتماع التشاوري الأمني السنوي السادس والخمسين بين البلدين إنه قلق من "أن الكرملين يخطط لاستخدام الجنود الكوريين الشماليين لدعم العمليات القتالية الروسية في منطقة (كورسك) الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".
وأضاف أوستن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حاول الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية وإيران وأن التحول إلى دولة منبوذة مثل كوريا الشمالية للحصول على قوات يسلط الضوء على حجم المشكلة التي يواجهها".
وكشف عن أنه أكد للوزير الكوري الجنوبي أن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة تماما بالدفاع عن جمهورية كوريا الجنوبية" وأن "هذا الالتزام مدعوم بمجموعة من القدرات الأمريكية التقليدية والدفاع الصاروخي".
وأكد أن الولايات المتحدة عادت إلى التدريبات واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية وأن ذلك "يعزز الاستعداد المشترك وقابلية التشغيل البيني" مضيفا أن هذا التحالف "سيساعد في حماية أمن شبه الجزيرة الكورية وتشكيل مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
من جانبه جدد الوزير الكوري الجنوبي التأكيد على أن "التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى" مشيدا بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
ودان الوزير كيم "انتهاك كوريا الشمالية وروسيا للنظام القائم على القواعد" قائلا إنه "من المرجح أن يتم استخدام الكوريين الشماليين كوقود للمدافع".
وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" إذا شاركت في القتال ضد أوكرانيا وذلك بعدما أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن اعتقادها أن "كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا الأمر الذي من المحتمل أن يعزز حضور القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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