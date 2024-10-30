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قوات خفر السواحل التركية تنقذ 30 مهاجرا قبالة سواحل (موغلا) غربي البلاد

10/30/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنول - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت قيادة خفر السواحل التركية اليوم الاربعاء إنقاذ 30 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل منطقة (داتشا) في ولاية (موغلا) غرب البلاد.
وأوضحت القيادة في بيان أن فرقها توجهت إلى الموقع بعد تلقي بلاغات عن وجود قاربين صغيرين عائمين قبالة ساحل المنطقة ليتم إنقاذ 30 مهاجرا غير شرعي من بينهم ثمانية أطفال.
وأوقفت السلطات التركية شخصين على متن القوارب للاشتباه في تورطهما بتهريب المهاجرين بينما تم نقل المهاجرين الأجانب إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وتشهد الحدود التركية - البلغارية والتركية – اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.
وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها. (النهاية)

ط ا / ر ج



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