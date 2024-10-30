قوات خفر السواحل التركية تنقذ 30 مهاجرا قبالة سواحل (موغلا) غربي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنول - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت قيادة خفر السواحل التركية اليوم الاربعاء إنقاذ 30 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل منطقة (داتشا) في ولاية (موغلا) غرب البلاد.
وأوضحت القيادة في بيان أن فرقها توجهت إلى الموقع بعد تلقي بلاغات عن وجود قاربين صغيرين عائمين قبالة ساحل المنطقة ليتم إنقاذ 30 مهاجرا غير شرعي من بينهم ثمانية أطفال.
وأوقفت السلطات التركية شخصين على متن القوارب للاشتباه في تورطهما بتهريب المهاجرين بينما تم نقل
المهاجرين الأجانب إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وتشهد الحدود التركية - البلغارية والتركية – اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.
وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها. (النهاية)
ط ا / ر ج
MENAFN30102024000071011013ID1108836302
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