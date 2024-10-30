موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3192218 الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن سداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة من الغارمين بقيمة إجمالية بلغت 494ر11 مليون دينار كويتي وإطلاق سراحهم وذلك ضمن الجهود لدعم الفئات المتعثرة ماليا والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.
3192239 الرياض - أولى جلسات اجتماع (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) تنطلق بمشاركة أكثر من 90 دولة بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهدف بحث المسارات المؤدية لقيام الدولة الفلسطينية.
3192224 الرياض - المملكة العربية السعودية تدعو الى عقد قمة عربية إسلامية في 11 نوفمبر المقبل لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الحالية في المنطقة.
3192296 بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2820 قتيلا و12937 جريحا.
3192198 أربيل - خلية الإعلام التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تمكنها من قتل ثمانية من مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بينهم قياديون في عملية عسكرية جنوبي (كركوك) شمال العراق.
3192310 واشنطن – استطلاع للرأي يظهر ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بشكل طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ولايتين متأرجحتين وتتعادل معه في ولاية ثالثة وذلك قبل أقل من اسبوع على الانتخابات الرئاسية.
3192169 مدريد - التلفزيون الاسباني الرسمي يعلن ان 51 شخصا قتلوا بينما يستمر البحث عن ستة في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة التي ضربت شرق اسبانيا وامتدت إلى مناطق أخرى ثم يعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 95 شخصا مع مواصلة عمليات البحث عن عشرات المفقودين.
3192291 واشنطن – القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على عدد من معسكرات ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا وتشير الى أنها أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 35 من عناصر التنظيم الإرهابي. (النهاية)
ر ج
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