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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/30/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3192218 الكويت - وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن سداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة من الغارمين بقيمة إجمالية بلغت 494ر11 مليون دينار كويتي وإطلاق سراحهم وذلك ضمن الجهود لدعم الفئات المتعثرة ماليا والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.
3192239 الرياض - أولى جلسات اجتماع (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) تنطلق بمشاركة أكثر من 90 دولة بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهدف بحث المسارات المؤدية لقيام الدولة الفلسطينية.
3192224 الرياض - المملكة العربية السعودية تدعو الى عقد قمة عربية إسلامية في 11 نوفمبر المقبل لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الحالية في المنطقة.
3192296 بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2820 قتيلا و12937 جريحا.
3192198 أربيل - خلية الإعلام التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تمكنها من قتل ثمانية من مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بينهم قياديون في عملية عسكرية جنوبي (كركوك) شمال العراق.
3192310 واشنطن – استطلاع للرأي يظهر ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بشكل طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ولايتين متأرجحتين وتتعادل معه في ولاية ثالثة وذلك قبل أقل من اسبوع على الانتخابات الرئاسية.
3192169 مدريد - التلفزيون الاسباني الرسمي يعلن ان 51 شخصا قتلوا بينما يستمر البحث عن ستة في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة التي ضربت شرق اسبانيا وامتدت إلى مناطق أخرى ثم يعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 95 شخصا مع مواصلة عمليات البحث عن عشرات المفقودين.
3192291 واشنطن – القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على عدد من معسكرات ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا وتشير الى أنها أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 35 من عناصر التنظيم الإرهابي. (النهاية)

ر ج



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