البحرين والكويت يقدم تسهيلات مالية للتملك في ((أوركيد بيتش ريزيدنس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، تقديم تسهيلات مالية حصرية لتملّك وحدات سكنية في برج «أوركيد بيتش ريزيدنس»، إحدى المشاريع التابعة لشركة أوركيد للتطوير العقاري في الواتر جاردن سيتي، حيث يمكن للراغبين بالسكن والاستثمار في البرج الحصول على قرض عقاري ميسر من البنك لتمويل وحداتهم العقارية وتملّكها، وستشمل هذه التسهيلات 104 شقق سكنية في المشروع.
ويعد مشروع «أوركيد بيتش ريزيدنس»، مشروعا فريدا من نوعه لأول مرة في مملكة البحرين إذ به مسبح خاص وإطلالة على البحر وإمكانية الوصول إلى الشاطئ، على مساحة أرض 3 , 500 متر مربع ومساحة بناء 25 , 750 مترا مربعا بموقع متميز في قلب العاصمة وبتصميم هندسي متميز بواقع 13 طابقا وبمواصفات جذابة حيث يحتوي البرج على 104 شقق بأحجام مختلفة تتراوح بين غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتحتوي الشقق على حديقة خاصة ومسبح خاص وبإطلالة خلابة على شاطئ الواتر جاردن سيتي، ويوفر خدمات متميزة كمسبح خارجي، جاكوزي، ساونا، غرفة بخار، ملعب السكواش، وملعب البادل، غرفة البليارد، سينما، منطقة لعب الأطفال والنادي الرياضي.
وذكر البنك أن القروض العقارية الميسرة التي يقدمها للتملّك في برج «أوركيد بيتش ريزيدنس» تشمل جميع المقيمين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي من جميع الجنسيات، وتتضمن العديد من المزايا بما فيها أسعار الفائدة التنافسية، وخيارات مرنة ومريحة لتسديد الدفعة المقدمة، وسرعة إنهاء معاملات طلب القرض وتملك العقار لتعزيز خدمة العملاء المهتمين بالقروض الخاصة بهذا المشروع.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «يمتلك بنك البحرين والكويت تاريخاً حافلاً ومتميزا في خدمة عملائه في مجال التملّك العقاري والتمويلات السكنية على مدار عقود طويلة من الزمن، في مختلف المشاريع في المملكة والتي تمنح سكانها وسائل راحة متعددة، ولذلك فإننا ملتزمون بمواصلة السير على هذا النهج لتقديم المزيد من التسهيلات العقارية لعملائنا الكرام، وتمكينهم من اغتنام فرص السكن والاستثمار الرائعة التي يوفرها مشروع «أوركيد بيتش ريزيدنس» للجميع».
وتابع السيد تقي: «نحن سعداء جدا بالتطور الذي يشهده قطاع العقارات في البحرين، والذي بات يرتقي بأدائه بوتيرة غير مسبوقة، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على تقديم المزيد من المنتجات والحلول التمويلية العقارية بشكل مستمر لمواكبة هذا التطور والطلب الكبير على شراء العقارات في المشاريع الحديثة، وتلبية احتياجات العملاء وفق أفضل مستويات الخدمة وبأفضل التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم لتملّك العقارات». من جانبه، أعرب الدكتور بشار أحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوركيد للتطوير العقاري، عن سعادته بهذا التعاون مع بنك البحرين والكويت، قائلاً: «نعتزُ بهذه الشراكة المهمة مع بنك البحرين والكويت في تسهيل حصول الأفراد على الوحدات السكنية في برج «أوركيد بيتش ريزيدنس»، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل يدًا بيد مع البنك من أجل تيسير حصول المواطنين والمقيمين على المساكن التي يطمحون لها في أحد أبرز المشاريع السكنية بالمملكة، وهو ما يبرهن على التزامنا بتعزيز القطاع العقاري والسكن في المملكة من خلال تقديم هذه التمويلات الحصرية لعملاء البنك».
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