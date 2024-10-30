البحرين والكويت يقدم تسهيلات مالية للتملك في ((أوركيد بيتش ريزيدنس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬مالية‭ ‬حصرية‭ ‬لتملّك‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬‮«‬أوركيد‭ ‬بيتش‭ ‬ريزيدنس‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬المشاريع‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬أوركيد‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بالسكن‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬عقاري‭ ‬ميسر‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬لتمويل‭ ‬وحداتهم‭ ‬العقارية‭ ‬وتملّكها،‭ ‬وستشمل‭ ‬هذه‭ ‬التسهيلات‭ ‬104‭ ‬شقق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

ويعد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬أوركيد‭ ‬بيتش‭ ‬ريزيدنس‮»‬،‭ ‬مشروعا‭ ‬فريدا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إذ‭ ‬به‭ ‬مسبح‭ ‬خاص‭ ‬وإطلالة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشاطئ،‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬أرض‭ ‬3 ‭,‬ 500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ومساحة‭ ‬بناء‭ ‬25 ‭,‬ 750‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬بموقع‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬وبتصميم‭ ‬هندسي‭ ‬متميز‭ ‬بواقع‭ ‬13‭ ‬طابقا‭ ‬وبمواصفات‭ ‬جذابة‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬البرج‭ ‬على‭ ‬104‭ ‬شقق‭ ‬بأحجام‭ ‬مختلفة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬واحدة‭ ‬وغرفتين‭ ‬وثلاث‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتحتوي‭ ‬الشقق‭ ‬على‭ ‬حديقة‭ ‬خاصة‭ ‬ومسبح‭ ‬خاص‭ ‬وبإطلالة‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي،‭ ‬ويوفر‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬كمسبح‭ ‬خارجي،‭ ‬جاكوزي،‭ ‬ساونا،‭ ‬غرفة‭ ‬بخار،‭ ‬ملعب‭ ‬السكواش،‭ ‬وملعب‭ ‬البادل،‭ ‬غرفة‭ ‬البليارد،‭ ‬سينما،‭ ‬منطقة‭ ‬لعب‭ ‬الأطفال‭ ‬والنادي‭ ‬الرياضي‭.‬

وذكر‭ ‬البنك‭ ‬أن‭ ‬القروض‭ ‬العقارية‭ ‬الميسرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬للتملّك‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬‮«‬أوركيد‭ ‬بيتش‭ ‬ريزيدنس‮»‬‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وتتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬التنافسية،‭ ‬وخيارات‭ ‬مرنة‭ ‬ومريحة‭ ‬لتسديد‭ ‬الدفعة‭ ‬المقدمة،‭ ‬وسرعة‭ ‬إنهاء‭ ‬معاملات‭ ‬طلب‭ ‬القرض‭ ‬وتملك‭ ‬العقار‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬المهتمين‭ ‬بالقروض‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يمتلك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬تاريخاً‭ ‬حافلاً‭ ‬ومتميزا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬عملائه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التملّك‭ ‬العقاري‭ ‬والتمويلات‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬سكانها‭ ‬وسائل‭ ‬راحة‭ ‬متعددة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمواصلة‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬العقارية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬اغتنام‭ ‬فرص‭ ‬السكن‭ ‬والاستثمار‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬أوركيد‭ ‬بيتش‭ ‬ريزيدنس‮»‬‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬السيد‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بالتطور‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬يرتقي‭ ‬بأدائه‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فإننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬العقارية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لمواكبة‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬والطلب‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬وبأفضل‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬لتملّك‭ ‬العقارات‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬بشار‭ ‬أحمدي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أوركيد‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نعتزُ‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المهمة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬حصول‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬‮«‬أوركيد‭ ‬بيتش‭ ‬ريزيدنس‮»‬،‭ ‬وإنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬يدًا‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تيسير‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬المساكن‭ ‬التي‭ ‬يطمحون‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والسكن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬التمويلات‭ ‬الحصرية‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‮»‬‭.‬