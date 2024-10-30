وزير النفط والبيئة يفتتح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتقنية المضخات الاصطناعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط تقنية المضخات الاصطناعية في نسخته السادسة بفندق الخليج تحت شعار «نحو تقنية المضخات الاصطناعية المستدامة الفعالة والموثوقة»، الذي نظمته جمعية مهندسي البترول العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط والبيئة وبدعم من شركة بابكو إنيرجيز وشركة أرامكو السعودية وعدد من الشركات النفطية الوطنية والعالمية وبمشاركة أكثر من 1000 مشارك من الخبراء والمتخصصين ورؤساء ومديري الشركات العاملة في هذا المجال الصناعي.
وأكد وزير النفط والبيئة أهمية المؤتمر في نسخته السادسة في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون بين الشركات المتخصصة والفنيين والباحثين من مختلف دول العالم عبر مناقشة المواضيع المتعلقة بمجال تقنية المضخات الاصطناعية والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات والحلول المبتكرة بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين العمليات للاستفادة الأمثل والأكثر استدامة من الموارد الطبيعية وتأمين الطاقة.
كما تقدم وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ بجزيل الشكر والتقدير إلى جمعية مهندسي البترول على الجهود المبذولة لاستمرار تنظيم هذا الحدث في مملكة البحرين، وإلى جميع الشركات الداعمة والمشاركة في المعرض المصاحب، بالإضافة إلى المتحدثين والمشاركين من جميع أنحاء العالم وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر.
وقد تناول المؤتمر عددا من الأوراق الفنية والمتخصصة في هذا المجال المهم من أبرزها الرفع الصناعي الموثوق والفعال، وأهمية البحث والتطوير في مجال الرفع الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة، والتصميم والنمذجة والتحسين، بالإضافة إلى كيفية تعزيز واقعية الرفع الاصطناعي، وشؤون الصحة والسلامة والبيئة في تطبيقات الرفع الاصطناعي، وإدارة دورة حياة الإنتاج والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، افتتح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ المعرض المصاحب الذي شاركت فيه عدد من الشركات النفطية المحلية والاقليمية والعالمية لاستعراض أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم، وتقديم الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير عملية زيادة الإنتاج بمشاركة أكثر من 30 شركة متخصصة من مختلف دول العالم مثل شركة بابكو انيرجيز وشركة أرامكو السعودية وشركة شلمبيرجر وشركة هالبيرتون وشركة سلفيرويل وشركة ويذرفورد وشركة بيكر هيزو وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
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