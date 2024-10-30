وزير النفط والبيئة يفتتح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتقنية المضخات الاصطناعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تقنية‭ ‬المضخات‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬تقنية‭ ‬المضخات‭ ‬الاصطناعية‭ ‬المستدامة‭ ‬الفعالة‭ ‬والموثوقة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬مهندسي‭ ‬البترول‭ ‬العالمية‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنيرجيز‭ ‬وشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬الوطنية‭ ‬والعالمية‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬ورؤساء‭ ‬ومديري‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الصناعي‭.‬‮

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وأكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أهمية‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والفنيين‭ ‬والباحثين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬مناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬تقنية‭ ‬المضخات‭ ‬الاصطناعية‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬التقنيات‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتحسين‭ ‬العمليات‭ ‬للاستفادة‭ ‬الأمثل‭ ‬والأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتأمين‭ ‬الطاقة‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشئون‭ ‬المناخ‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬مهندسي‭ ‬البترول‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لاستمرار‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتحدثين‭ ‬والمشاركين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭.‬

وقد‭ ‬تناول‭ ‬المؤتمر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬الفنية‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬المهم‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الرفع‭ ‬الصناعي‭ ‬الموثوق‭ ‬والفعال،‭ ‬وأهمية‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرفع‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتصميم‭ ‬والنمذجة‭ ‬والتحسين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬واقعية‭ ‬الرفع‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وشؤون‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬الرفع‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وإدارة‭ ‬دورة‭ ‬حياة‭ ‬الإنتاج‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬المحلية‭ ‬والاقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬لاستعراض‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عملية‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انيرجيز‭ ‬وشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬وشركة‭ ‬شلمبيرجر‭ ‬وشركة‭ ‬هالبيرتون‭ ‬وشركة‭ ‬سلفيرويل‭ ‬وشركة‭ ‬ويذرفورد‭ ‬وشركة‭ ‬بيكر‭ ‬هيزو‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬