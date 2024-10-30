وزير المواصلات والاتصالات يشارك في المنتدى العالمي للابتكار في مالطا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في المنتدى العالمي للابتكار الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في فاليتا عاصمة مالطا خلال الفترة من 28 – 30 أكتوبر 2024 تحت شعار «تشكيل مستقبلنا الرقمي من أجل الرخاء والرفاه للجميع»، بمشاركة واسعة من
المسؤولين والخبراء وصناع القرار في مجالات التكنولوجيا والاتصالات من مختلف دول العالم.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل المعرفة والبحث عن أفضل الممارسات لدفع عجلة الابتكار، وتسريع التحول الرقمي لمواجهة التحديات المعاصرة، عبر عدد من المحاور المتنوعة التي تشمل الابتكار في الحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الذكية، مع التركيز على بناء قدرات الدول. كما يتيح المنتدى فرصة لتبادل الأفكار حول كيفية تسخير التكنولوجيا لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الابتكار المحلية مع الاستفادة من الشراكات العالمية في هذا المجال.
كما شارك وزير المواصلات والاتصالات في الاجتماع الثاني لمجلس الابتكار الرقمي، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تعد مملكة البحرين عضواً فيه، حيث تم التركيز على مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي تم تبنيها خلال الاجتماع الأول الذي عقد في شهر مارس 2024 بجنيف، والتي تضمنت وضع خطة عمل شاملة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي بين الدول الأعضاء في المجلس. كما ناقش الاجتماع تبني آليات جديدة لتعزيز التعاون بين أعضاء المجلس من مختلف الدول والمراكز المتخصصة.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا المنتدى إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار الرقمي لتحقيق التقدم التكنولوجي والتنمية الرقمية المستدامة، واستعراض ما تم تحقيقه على الصعيد المحلي من تقدم لافت في هذا المجال في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
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