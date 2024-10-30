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وزير المواصلات والاتصالات يشارك في المنتدى العالمي للابتكار في مالطا

10/30/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬فاليتا‭ ‬عاصمة‭ ‬مالطا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬ ‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬مستقبلنا‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الرخاء‭ ‬والرفاه‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭
‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصالات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

يهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصرة،‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرقمية،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الذكية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬الدول‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تسخير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الابتكار‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬لمجلس‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬والذي‭ ‬تعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عضواً‭ ‬فيه،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تبنيها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬بجنيف،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬شاملة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬تبني‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والمراكز‭ ‬المتخصصة‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتنمية‭ ‬الرقمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واستعراض‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

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