البحرين على موعد مع ((هدير النفاثات))انطلاق معرض البحرين الدولي للطيران 13 نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مشاركة 135 شركة من 56 دولة و120 طائرة.. وإشراك القطاع التعليمي لأول مرة

70 مليون دولار عوائد غير مباشرة تجنيها المملكة من المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة





كتب‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق

تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان

كشف‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬135‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬دولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬طائرة‭ ‬تجارية‭ ‬وعسكرية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فانبروا‭ ‬البريطانية‭.‬





جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬للإعلاميين‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭. ‬وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المعرض‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أمر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المعرض‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والحوسبة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي؛‭ ‬لإبراز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬المدراس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لزيارة‭ ‬الساحة‭ ‬الترفيهية‭ ‬المخصصة‭ ‬للعائلات‭ ‬لمشاهدة‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬اليومية‭ ‬والمشركة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المخصصة‭ ‬لطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬والاعدادية؛‭ ‬لمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإدراك‭ ‬بعلوم‭ ‬المستقبل،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬العالمي‭ ‬المشوق‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬نشأتهم‭.‬

وأشار‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة،‭ ‬فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬العوائد‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬وتأجير‭ ‬الشاليهات‭ ‬وخدمات‭ ‬التموين‭ ‬والمناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جهة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬والطاقات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬متميزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المعرض‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سواعد‭ ‬وطنية‭ ‬بإشراف‭ ‬وتوجيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬جارية‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المرسومة‭ ‬لإقامة‭ ‬المعرض‭ ‬والظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أقامته،‭ ‬ما‭ ‬أكسب‭ ‬المعرض‭ ‬سمعة‭ ‬وخبرة‭ ‬متميزة‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانات‭ ‬استعدادًا‭ ‬لانطلاق‭ ‬المعرض‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

وحول‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬معرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬بوينغ‭ ‬الأمريكية،‭ ‬جلف‭ ‬ستريم‭ ‬لطائرات‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬وشركة‭ ‬ BAE ‭ ‬ System ‭ ‬البريطانية‭ ‬وشركة‭ ‬أير‭ ‬باص‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وشركة‭ ‬رولز‭ ‬رويس‭ ‬لصناعة‭ ‬المحركات‭ ‬النفاذة،‭ ‬وشركة‭ ‬ CFM ‭ ‬الفرنسية‭ ‬لصناعة‭ ‬المحركات،‭ ‬وشركة‭ ‬لوكهيد‭ ‬مارتن‭ ‬الأمريكية‭ ‬العملاقة‭ ‬لصناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وشركة‭ ‬تالس‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وشركة‭ ‬أندرا‭ ‬الاسبانية،‭ ‬وشركة‭ ‬أمبير‭ ‬البرازيلية‭ ‬لصناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية،‭ ‬وشركة‭ ‬ليوناردو‭ ‬الإيطالية‭ ‬المصنعة‭ ‬لطائرات‭ ‬الهيلوكوبتر،‭ ‬وشركة‭ ‬بل‭ ‬هيلوكوبتر‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المختلفة،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬تشارك‭ ‬13‭ ‬شركة‭ ‬أوروبية‭ ‬وأمريكية‭ ‬وصينية‭ ‬وماليزية‭ ‬وتايلندية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬المطارات‭. ‬وكذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬معاهد‭ ‬دولية‭ ‬لدراسة‭ ‬الطيران‭ ‬تمنح‭ ‬الزوار‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاختيارات‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وفيما‭ ‬يميز‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬فقد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬طائرات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬مشاركة‭ ‬الطائرة‭ ‬العملاقة‭ ‬ B 52‭ ‬وطائرة‭ ‬ F 35‭ ‬وطائراة‭ ‬تايفون‭ ‬وطائرات‭ ‬ F 16،‭ ‬والميراج‭ ‬2000،‭ ‬وفريق‭ ‬الصقور‭ ‬السعودية‭ ‬للعروض‭ ‬الجوية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬ومنها‭ ‬دريم‭ ‬لاينر‭ ‬ B 787‭. ‬ومشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬طائرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الموديلات‭ ‬والأحجام‭ ‬تمثل‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬وطائرات‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬والدعم‭ ‬اللوجستي،‭ ‬والطائرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬للهواه‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬اقبال‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬دولي‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬دون‭ ‬مساهمة‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬والوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬وضيوف‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭ ‬لمعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬