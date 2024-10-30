البحرين على موعد مع ((هدير النفاثات))انطلاق معرض البحرين الدولي للطيران 13 نوفمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مشاركة 135 شركة من 56 دولة و120 طائرة.. وإشراك القطاع التعليمي لأول مرة
70 مليون دولار عوائد غير مباشرة تجنيها المملكة من المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة
كتب: علي عبدالخالق
تصوير - محمد سرحان
كشف يوسف محمد محمود مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران عن مشاركة أكثر من 135 شركة من 56 دولة، بالإضافة إلى 120 طائرة تجارية وعسكرية في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذي سيقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024، حيث سيتم تنظيم المعرض من قبل وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني بالتعاون مع شركة فانبروا البريطانية.
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة للإعلاميين مع الإدارة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران. وأضاف مدير عام المعرض أن في هذا العام أمر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران بمشاركة الجامعات في صالة المعرض المتخصصة في العلوم والحوسبة والذكاء الاصطناعي؛ لإبراز دورهم في رفع مستوى التعليم أمام الشركات العالمية، كما وجه سموه إلى دعوة 5000 طالب من المدراس الحكومية والخاصة لزيارة الساحة الترفيهية المخصصة للعائلات لمشاهدة العروض الجوية اليومية والمشركة في البرامج التعليمية وورش العمل المخصصة لطلبة المرحلة الابتدائية والاعدادية؛ لمنحهم الفرصة لرفع مستوى الكفاءة والإدراك بعلوم المستقبل، وفتح آفاق لهم في عالم الطيران للانخراط في المجالات المتعددة التي يقدمها هذا القطاع العالمي المشوق للأطفال في نشأتهم.
وأشار يوسف محمود إلى أنه بحسب الدراسات التي أجرتها الشركة المنظمة، فقد أظهرت النتائج أن حجم العوائد غير المباشرة تبلغ حوالي 70 مليون دولار، وذلك من خلال الصفقات التي تعقد وتأجير الشاليهات وخدمات التموين والمناولة الأرضية وغيرها من الخدمات غير المباشرة التي يستفيد منها أكثر من جهة.
ولفت إلى التزام معرض البحرين الدولي للطيران بتنمية المواهب والطاقات البحرينية، وتوفير فرص تدريبية متميزة تسهم في بناء جيل من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، خاصة وأن المعرض قائم على سواعد وطنية بإشراف وتوجيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد.
وأوضح مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران، أن الاستعدادات جارية وفق الخطط والبرامج المرسومة لإقامة المعرض والظهور بأفضل صورة بعد النجاحات المتواصلة منذ أقامته، ما أكسب المعرض سمعة وخبرة متميزة إقليميًا وعالميًا، مشدداً على تسخير كل الجهود والإمكانات استعدادًا لانطلاق المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.
وحول الشركات المشاركة، قال إن معرض هذا العام سيشهد مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران المدني والعسكري مثل شركة بوينغ الأمريكية، جلف ستريم لطائرات رجال الأعمال، وشركة BAE System البريطانية وشركة أير باص الأوروبية، وشركة رولز رويس لصناعة المحركات النفاذة، وشركة CFM الفرنسية لصناعة المحركات، وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات العسكرية، وشركة تالس الفرنسية، وشركة أندرا الاسبانية، وشركة أمبير البرازيلية لصناعة الطائرات المدنية والعسكرية، وشركة ليوناردو الإيطالية المصنعة لطائرات الهيلوكوبتر، وشركة بل هيلوكوبتر الأمريكية، والعديد من الشركات المختلفة، ولأول مرة تشارك 13 شركة أوروبية وأمريكية وصينية وماليزية وتايلندية متخصصة في تقديم الخدمات الأرضية في المطارات. وكذلك للمرة الأولى تشارك في المعرض معاهد دولية لدراسة الطيران تمنح الزوار مزيدا من الاختيارات للراغبين في دراسة الطيران في مختلف المجالات.
وفيما يميز معرض البحرين الدولي للطيران 2024، فقد أشار إلى مشاركة طائرات جديدة في العروض الجوية ومن أبرزها مشاركة الطائرة العملاقة B 52 وطائرة F 35 وطائراة تايفون وطائرات F 16، والميراج 2000، وفريق الصقور السعودية للعروض الجوية وعدد من الطائرات المدنية ومنها دريم لاينر B 787. ومشاركة ما يقارب من 120 طائرة على الأرض من مختلف الموديلات والأحجام تمثل شركات الطيران وطائرات رجال الأعمال والشحن الجوي والدعم اللوجستي، والطائرات الصغيرة للهواه والتي تشهد اقبال متزايد في المنطقة.
وقال يوسف محمود إن تنظيم معرض دولي بهذا الحجم لا يمكن أن ينجح دون مساهمة مختلف مؤسسات الدولة في تنظيم وتقديم الدعم والمساندة والتسهيلات للشركات المشاركة والوفود الرسمية وضيوف البلاد من مختلف دول العالم، معبراً عن شكره وتقديره لجميع الشركات الراعية لمعرض هذا العام.
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