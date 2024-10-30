Thursday, 31 October 2024 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بي نت)) تحصد الاعتماد الذهبي من مؤسسة ((مستثمرون في الثروة البشرية))

10/30/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصلت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تزويد‭ ‬خدمات‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذهبي‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬مستثمرون‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬اعتماد‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬استثنائية‭ ‬قدرها‭ ‬28 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭. ‬كما‭ ‬احتلت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاتصالات،‭ ‬لتجسد‭ ‬بذلك‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تفاعل‭ ‬الموظفين‭ ‬والتميز‭ ‬المؤسسي‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬ليؤكد‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬بتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬الأفراد‭ ‬بفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتطويرها‭. ‬كما‭ ‬يُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساعيها‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬رضاهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬لتوجيه‭ ‬وتنظيم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أعمالها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬السيدة‭ ‬أمل‭ ‬المناعي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المُشرف‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬مساعينا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لوضع‭ ‬الأفراد‭ ‬أولاً‭ ‬وتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬العمل‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬لموظفينا‭ ‬وعملائنا‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬كوادرنا‭ ‬العاملة‭ ‬هم‭ ‬أهم‭ ‬أصولنا،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬سنستمر‭ ‬بقيادة‭ ‬رحلة‭ ‬تطورهم‭ ‬المهني،‭ ‬حيث‭ ‬ينعكس‭ ‬تطورهم‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‮»‬‭.‬

تأسست‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬مستثمرون‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬تمكنت‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬عن‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50 ‭,‬ 000‭ ‬منظمة‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسة‭ ‬ضمن‭ ‬66‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتعمل‭ ‬هيئة‭ ‬متخصصة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬وتطوير‭ ‬عملية‭ ‬الاعتماد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قياس‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وانعكاسها‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭.‬

MENAFN30102024000055011008ID1108836293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث