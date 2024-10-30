((بي نت)) تحصد الاعتماد الذهبي من مؤسسة ((مستثمرون في الثروة البشرية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصلت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تزويد‭ ‬خدمات‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذهبي‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬مستثمرون‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬اعتماد‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬استثنائية‭ ‬قدرها‭ ‬28 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭. ‬كما‭ ‬احتلت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاتصالات،‭ ‬لتجسد‭ ‬بذلك‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تفاعل‭ ‬الموظفين‭ ‬والتميز‭ ‬المؤسسي‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬ليؤكد‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬بتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬الأفراد‭ ‬بفاعلية‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتطويرها‭. ‬كما‭ ‬يُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساعيها‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬رضاهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬لتوجيه‭ ‬وتنظيم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أعمالها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬السيدة‭ ‬أمل‭ ‬المناعي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المُشرف‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬مساعينا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لوضع‭ ‬الأفراد‭ ‬أولاً‭ ‬وتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬العمل‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬لموظفينا‭ ‬وعملائنا‭. ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬كوادرنا‭ ‬العاملة‭ ‬هم‭ ‬أهم‭ ‬أصولنا،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬سنستمر‭ ‬بقيادة‭ ‬رحلة‭ ‬تطورهم‭ ‬المهني،‭ ‬حيث‭ ‬ينعكس‭ ‬تطورهم‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‮»‬‭.‬

تأسست‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬مستثمرون‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬تمكنت‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬عن‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50 ‭,‬ 000‭ ‬منظمة‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسة‭ ‬ضمن‭ ‬66‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتعمل‭ ‬هيئة‭ ‬متخصصة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬وتطوير‭ ‬عملية‭ ‬الاعتماد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قياس‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وانعكاسها‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭.‬