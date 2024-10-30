((بي نت)) تحصد الاعتماد الذهبي من مؤسسة ((مستثمرون في الثروة البشرية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصلت شركة شبكة البحرين «بي نت»، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين، على الاعتماد الذهبي من مؤسسة «مستثمرون في الثروة البشرية»، وهي هيئة اعتماد غير ربحية مقرها في المملكة المتحدة، لتكون بذلك من ضمن نسبة استثنائية قدرها 28 % من الشركات التي تحقق هذا الإنجاز من المرة الأولى. كما احتلت «بي نت» المرتبة الرابعة في قطاع خدمات الإنتاج والاتصالات، لتجسد بذلك ريادتها في تحقيق مستويات عالية لتعزيز تفاعل الموظفين والتميز المؤسسي.
يأتي هذا الاعتماد ليؤكد التزام شركة «بي نت» بتبني ممارسات إدارة الأفراد بفاعلية مع الاستمرار بتطويرها. كما يُسلط الضوء على مساعيها للاستثمار في تنمية الكوادر العاملة والارتقاء بمستوى رضاهم الوظيفي بشكل عام عن طريق وضع السياسات والإجراءات والمتطلبات المعمول بها لتوجيه وتنظيم وتنفيذ أعمالها.
وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة أمل المناعي مدير إدارة المواهب والتطوير في بي نت قائلة: «نحن فخورون بهذا الإنجاز المُشرف الذي يقف شاهدًا على مساعينا الدؤوبة لوضع الأفراد أولاً وتطوير أساليب العمل بغية تحقيق نتائج أفضل لموظفينا وعملائنا. ونحن نؤمن بأن كوادرنا العاملة هم أهم أصولنا، لذا فإننا سنستمر بقيادة رحلة تطورهم المهني، حيث ينعكس تطورهم على الشركة والمجتمع ككل».
تأسست مؤسسة «مستثمرون في الثروة البشرية» قبل ما يزيد على 30 عامًا، تمكنت خلالها من التأثير على حياة ما يربو عن 11 مليون شخص عبر أكثر من 50 , 000 منظمة تم اعتمادها رسميًا من قبل المؤسسة ضمن 66 دولة حول العالم. وتعمل هيئة متخصصة على تحديد وتطوير عملية الاعتماد عن طريق قياس التأثير على استراتيجية الأفراد في الشركة، وانعكاسها على أعضاء الفريق.
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