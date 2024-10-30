زين البحرين تعلن نتائجها المالية للربع الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت زين البحرين رمز التداول
ZAINBH :، الشركة المبتكرة في مجال الاتصالات بالمملكة، نتائجها المالية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة أرباحها الصافية والتي بلغت 1.62 مليون دينار بحريني، ما يمثل زيادة بنسبة 0.8 % مقارنة بـ 1.61 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2023. وظلت ربحية السهم الواحد ثابتة عند 4 أفلس. كما بلغت إيرادات زين البحرين 19 مليون دينار بحريني، ما يمثل زيادة بنسبة 13.5 % مقارنة بـ 16.74 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2023.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ( EBITDA ) للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 11 % لتصل إلى 6.35 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 5.72 ملايين دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2023.
بالنسبة إلى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي ربح قدره
4.04 ملايين دينار بحريني، ما يمثل انخفاضا بنسبة 7.2 % من 4.36 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2023. وظلت ربحية السهم الواحد ثابتة عند 11 فلسا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 12 فلسا بنفس الفترة من عام 2023.
وبلغت إيرادات زين البحرين 57.44 مليون دينار بحريني، ما يمثل زيادة بنسبة 6.6 % مقارنة مع 53.87 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2023.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ( EBITDA ) بنسبة 8.8 % لتصل إلى 18.14 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 16.68 مليون دينار بحريني بنفس الفترة من عام 2023.
وظلت الميزانية العمومية لشركة زين البحرين قوية بإجمالي حقوق المساهمين قدره 86.30 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 85.66 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 0.8 % . وبلغت قيمة أصول الشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2024، 130.60 مليون دينار بحريني، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5.1 % من 137.63 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023.
وتعليقاً على النتائج، قال معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة زين البحرين: «تسلط
النتائج القوية الضوء على التزامنا المستمر بالابتكار وإرضاء العملاء والنجاح التجاري الشامل، المدعوم بالعمل الجاد والتفاني في فريق العمل. لقد حققت زين البحرين التميز في أداء خدمة تغطية الصوت والبيانات، وذلك وفقاً للتقرير حول تجربة شبكات الهاتف المتنقل لعام 2023 الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً. يظهر هذا التقرير المستقل التزام زين بالتميز في السرعة وجودة الصوت وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي وبث الفيديو. لا شك أن هذا الأداء في هذه المجالات عزز تجربة المستخدم الشاملة للعملاء، ما يؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات استثنائية من الدرجة الأولى في مجال الاتصالات».
وواصل رئيس مجلس إدارة زين البحرين: «وعلاوة على ذلك، يسعدني أن أعلن أن شركة التكنولوجيا المالية Fintech الخاصة بنا، Bede ، قد حققت بداية واعدة. ونحن نشهد طلباً متزايداً على قروضنا الصغيرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسنواصل توسيع منتجاتنا وخدماتنا التكنولوجيا المالية المبتكرة في جميع أنحاء المملكة. وأود أيضاً أن أشارككم أن زين البحرين تم تصنيفها ضمن أقوى 50 شركة في البحرين. ويعد هذا التقدير المرموق بمثابة شهادة على التزام زين البحرين الثابت نحو التميز، والابتكار، ورضا العملاء لتحقيق النجاح التجاري الشامل. بالإضافة إلى ذلك، أحرزت الشركة تقدماً كبيراً نحو التزامها بالاتصال المستدام من خلال أحدث تجربة لها لميزات الراديو الجديدة، مما أدى إلى انخفاض مذهل بنسبة 35 % في استهلاك الطاقة في مواقع الراديو الخاصة بزين. ويؤكد هذا الإنجاز تفاني زين في الحد من الانبعاثات وتعزيز جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو جزء أساسي في استراتيجية زين المؤسسية. ومن الإنجازات الأخرى، إطلاق أحدث جيل من أجهزة الراديو ثنائية النطاق بتقنية Massive MIMO ، مما جعل زين البحرين أول شركة في المنطقة تطبق هذه التقنية المتقدمة. تمثل هذه التقنية المبتكرة إنجازاً مهماً في تعزيز جودة وكفاءة الاتصال للهاتف المحمول لتقديم تجربة عملاء استثنائية».
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