زين البحرين تعلن نتائجها المالية للربع الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬رمز‭ ‬التداول‮

‬ ZAINBH ‭:‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالمملكة،‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬والربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحها‭ ‬الصافية‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬62‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬1.61‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وظلت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬ثابتة‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬أفلس‭. ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬16‭.‬74‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وارتفعت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاكات‭ (‬ EBITDA ‭) ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬11 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬35‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬5‭.‬72‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‮

‬4‭.‬04‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬4‭.‬36‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وظلت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬ثابتة‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬فلسا‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬فلسا‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وبلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬57‭.‬44‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬53‭.‬87‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وارتفعت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاكات‭ (‬ EBITDA ‭) ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬18‭.‬14‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬16‭.‬68‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

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‬وظلت‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬لشركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬قوية‭ ‬بإجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬قدره‭ ‬86‭.‬30‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬85‭.‬66‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للسنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬0‭.‬8 ‭%‬ ‭. ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬130.60‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مسجلة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬137‭.‬63‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تسلط

النتائج‭ ‬القوية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بالابتكار‭ ‬وإرضاء‭ ‬العملاء‭ ‬والنجاح‭ ‬التجاري‭ ‬الشامل،‭ ‬المدعوم‭ ‬بالعمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭. ‬لقد‭ ‬حققت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬خدمة‭ ‬تغطية‭ ‬الصوت‭ ‬والبيانات،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للتقرير‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬شبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المتنقل‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬مؤخراً‭. ‬يظهر‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬المستقل‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬السرعة‭ ‬وجودة‭ ‬الصوت‭ ‬وخدمات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وبث‭ ‬الفيديو‭. ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬عزز‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬الشاملة‭ ‬للعملاء،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ Fintech ‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا،‭ ‬ Bede ،‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬بداية‭ ‬واعدة‭. ‬ونحن‭ ‬نشهد‭ ‬طلباً‭ ‬متزايداً‭ ‬على‭ ‬قروضنا‭ ‬الصغيرة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وسنواصل‭ ‬توسيع‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬وأود‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬أشارككم‭ ‬أن‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬أقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬المرموق‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬نحو‭ ‬التميز،‭ ‬والابتكار،‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬التجاري‭ ‬الشامل‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أحرزت‭ ‬الشركة‭ ‬تقدماً‭ ‬كبيراً‭ ‬نحو‭ ‬التزامها‭ ‬بالاتصال‭ ‬المستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحدث‭ ‬تجربة‭ ‬لها‭ ‬لميزات‭ ‬الراديو‭ ‬الجديدة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مذهل‭ ‬بنسبة‭ ‬35 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬الراديو‭ ‬الخاصة‭ ‬بزين‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تفاني‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهودها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬زين‭ ‬المؤسسية‭. ‬ومن‭ ‬الإنجازات‭ ‬الأخرى،‭ ‬إطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الراديو‭ ‬ثنائية‭ ‬النطاق‭ ‬بتقنية‭ ‬ Massive ‭ ‬ MIMO ،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تطبق‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬المتقدمة‭. ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬المبتكرة‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الاتصال‭ ‬للهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬عملاء‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬