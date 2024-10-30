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سعي لجعل الأردن مركزا إقليميا لـالطاقة الخضراء

10/30/2024 11:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة: "إن الحكومة تسعى إلى أن يكون الأردن مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء".
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى ينخرط الأردن في صناعة الهيدروجين الأخضر في وقت تتجه فيه أنظار العالم، لتطوير هذه الصناعة لتكون في المستقبل بديلا عن الوقود الأحفوري.
وأشار الخرابشة في تصرحات صحفية أمس، إلى أن وزارة الطاقة وقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع العديد من الشركات العالمية.
وبين الخرابشة، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الثالث، للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن الذي انعقد أمس، أن لقاء المستثمرين يأتي استجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ولافتاً إلى ما حققته المملكة من نجاحات بملف الطاقة المتجددة.
وأشار الخرابشة إلى أنه لغايات تحسين الظروف وتطوير البنية التحتية المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تم العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تقليل الكلف، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية لهذه المشاريع التي يعمل على إنشائها في الأردن.
وختم الخرابشة حديثه: "إن صناعة الهيدروجين الأخضر تمثل فرصة ممتازة في الأردن لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج وتطوير هذه الصناعة، حيث يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى مشتقات مختلفة مثل الأمونيا الخضراء المستخدمة في قطاعي الصناعة والزراعة أو مشتقات أخرى، لاستخدامها في قطاعي الطاقة والنقل".
وأكد أن صناعة الهيدروجين الأخضر تعتمد على الطاقة المتجددة.
وقدم 7 من المستثمرين الذين تقدموا بمشاريع في القطاع دراسات الجدوى الأولية لمشاريعهم وثلاثة منهم في المراحل النهائية من إعداد الدراسة، حيث يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر تحت الدراسة إلى 28 مليار دولار بحلول العام 2030.
إلى ذلك، وخلال الاجتماعات، قال الخبير الأول للطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك الدولي في الأردن محمد قمح: "إن البنك الدولي يشارك بالعديد من الدراسات الفنية والمنح المقدمة لإعداد التشريعات واللوائح الناظمة والمطلوبة لملف التحول الطاقي، وخاصة ملف الهيدروجين الأخضر".
وبين قمح، أن إعداد التشريعات الخاصة بهذه الصناعة الحديثة أمر مهم جداً، مؤكداً تفضيل المستثمر للدول التي لديها بيئة تشريعية ثابتة وواضحة، وتشجع الاستثمار.
وقالت مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جريتشن بيري: "إن البنك يطمح إلى تيسير الحوار وسبل التعاون في المملكة بين الأطراف المعنية، ودعم الحكومة والمطورين في اختيار النموذج المناسب للبنية التحتية المشتركة، للتخطيط الأمثل للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر".
وبينت بيري أن البنك سوف يستمر بالعمل لتطوير قطاع الطاقة عن كثب مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مضيفة أن الأردن غني بالفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وقدم المستشار الدولي (شركة ILF) المعينة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عرضاً حول تفاصيل المشروع ومسار الجولات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى جانب إعداد المنتجات المتعلقة بالجوانب الرئيسية للمهمة، مبينا أن استراتيجية الهيدروجين التي وضعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعزز رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الطاقة في الأردن، مع التركيز على جعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومنوهاً إلى أن المشروع يهدف إلى دعم المطورين من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار.

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