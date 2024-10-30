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حتر.. مديرة حسابات تواصل شغفها الرياضي عبر تحديات اللياقة البدنية

10/30/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تصبح فيها الصورة والأصل وجهين لحقيقة واحدة، الظاهر للعيان صورة ما عليه النجم الآن، فيما يختفي الوجه الآخر إلى حد ما.
وتقف زاوية "أصل وصورة"، عند لاعبة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية سارة حتر، ولاعبة المنتخب الوطني للجمباز سابقا، والتي تعمل بالأصل كمديرة حسابات.
الأصل.. مديرة حسابات
 تعتقد حتر أن التفوق الدراسي والإبداع الرياضي وجهان لعملة واحدة، شارحة: "أنا مولودة في الولايات المتحدة الأميركية، وعدت إلى الأردن العام 2006، وكانت الرياضة أسلوب حياتي، وكنت ألعب رياضة الجمباز منذ الصغر، وطاردت طموحاتي وأحلامي الدراسية والرياضية في وقت واحد".
وأضافت: "التحقت بإحدى المدارس بالنظام البريطاني، وحصلت على معدل 92 % بالثانوية العامة، ما أهلني لدراسة الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية، ثم تدرجت في السلم الوظيفي للشركة التي أعمل فيها حاليا، حتى أصبحت مديرة الحسابات، وأتنقل بين مقراتها في السعودية والإمارات، إلى جانبها مكتبها في عمان، وأشعر بالرضا عما وصلت إليه في حياتي العملية، حيث لي أعمالي الخاصة، وأساعد والدي في محله الخاص ببيع التمور".
الصورة.. "الجمباز" و"الكاليسثينكس"
 وترى حتر، أن شغف الجمباز قادها إلى ألق "الكاليسثينكس"، لتمثيل منتخب الوطن، موضحة: "ما يزال يشكل الجمباز الذي عشقته منذ الصغر شغفا كبيرا، ومثلت من خلاله صفوف المنتخب الوطني، بعد أن وجهني معلمي إلى هذه اللعبة نظرا لتميزي خلال المدرسة".
وأوضحت حتر، علاقتها وطيدة بالعديد من الألعاب الرياضة، قائلة: "صحيح أن رياضة الجمباز عشقي الأول إلى الآن، إلا أنني مارست العديد من الألعاب الرياضية، مثل ألعاب القوى وكرة الطائرة، وما أزال أمارس الجمباز وأدربه في إحدى المدارس لتدريب الفئات العمرية، إلى جانب تدريبي للكبار والصغار في رياضة الكاليسثينكس".
وعن حكايتها مع رياضة "الكاليسثنكس"، تقول حتر: "الجمباز وجه أنظاري إلى رياضة الكالسثنيكس، نظرا لارتباطهما إلى حد كبير في العديد من الحركات، لأنها تعتمد على المرونة والخفة وفق تمارين تبنى فيها الكتلة العضلية، ووجدت أنها تناسبني كثيرا، وأردت احتراف اللياقة البدنية وخوض غمار تحدياتها، وفق برنامج تدريبي خاص، حيث أستطيع ممارستها في أي مكان، إلى جانب تمرينات رفع الأحمال، في ظل نظام غذائي صحي، وبدأت علاقتي باللعبة العام 2017، وانقطعت في فترة "كورونا"، وعدت إليها بقوة في 2021".
وحول وصولها إلى صفوف المنتخب الوطني ومشاركته لأول مرة في بطولة العالم بإسبانيا، أجابت حتر: "اتسعت مساحة الاهتمام الرسمي بتحديات اللياقة البدنية والكاليسثينكس، حيث أقيمت بطولة رسمية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وخضت غمارها في أجواء تنافسية وتنظيم مميز، وحصلت على المركز الأول، ومركز متقدم في تصفية اختيار عناصر المنتخب الوطني، ما قدمني إلى صفوف المنتخب الوطني للياقة البدنية".
وأردفت: "شعوري لا يوصف بتمثيل الوطن في بطولة العالم المقبلة في إسبانيا، ويعيد إلى أذهاني تمثيلي المنتخب الوطني للجمباز في مشاركات خارجية سابقة، ولدي حماس وجاهزية ومعنويات عالية، إلى جانب زميلاتي وزملائي في المنتخب الوطني، لتأكيد الحضور الأردني اللافت في تحديات اللياقة الأردنية".
وأكملت: "أشكر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على اهتمامه الكبير بتحديات اللياقة البدنية و"الكاليسثينكس"، وفتح الباب أمام المواهب والخامات المميزة من الإناث، لتأخذ فرصتها بتمثيل المنتخب الوطني، ونتمنى أن تكلل جهود الاتحاد الدولي بمنح تحديات اللياقة البدنية الصفة الأولمبية".

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