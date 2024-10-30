حتر.. مديرة حسابات تواصل شغفها الرياضي عبر تحديات اللياقة البدنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تصبح فيها الصورة والأصل وجهين لحقيقة واحدة، الظاهر للعيان صورة ما عليه النجم الآن، فيما يختفي الوجه الآخر إلى حد ما.
وتقف زاوية "أصل وصورة"، عند لاعبة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية سارة حتر، ولاعبة المنتخب الوطني للجمباز سابقا، والتي تعمل بالأصل كمديرة حسابات.
الأصل.. مديرة حسابات
تعتقد حتر أن التفوق الدراسي والإبداع الرياضي
وجهان لعملة واحدة، شارحة: "أنا مولودة في الولايات المتحدة الأميركية، وعدت إلى الأردن العام 2006، وكانت الرياضة أسلوب حياتي، وكنت ألعب رياضة الجمباز منذ الصغر، وطاردت طموحاتي وأحلامي الدراسية والرياضية في وقت واحد".
وأضافت: "التحقت بإحدى المدارس بالنظام البريطاني، وحصلت على معدل 92 % بالثانوية العامة، ما أهلني لدراسة الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية، ثم تدرجت في السلم الوظيفي للشركة التي أعمل فيها حاليا، حتى أصبحت مديرة الحسابات، وأتنقل بين مقراتها في السعودية والإمارات، إلى جانبها مكتبها في عمان، وأشعر بالرضا عما وصلت إليه في حياتي العملية، حيث لي أعمالي الخاصة، وأساعد والدي في محله الخاص ببيع التمور".
الصورة.. "الجمباز" و"الكاليسثينكس"
وترى حتر، أن شغف الجمباز قادها إلى ألق "الكاليسثينكس"، لتمثيل منتخب الوطن، موضحة: "ما يزال يشكل الجمباز الذي عشقته منذ الصغر شغفا كبيرا، ومثلت من خلاله صفوف المنتخب الوطني، بعد أن وجهني معلمي إلى هذه اللعبة نظرا لتميزي خلال المدرسة".
وأوضحت حتر، علاقتها وطيدة بالعديد من الألعاب الرياضة، قائلة: "صحيح أن رياضة الجمباز عشقي الأول إلى الآن، إلا أنني مارست العديد من الألعاب الرياضية، مثل ألعاب القوى وكرة الطائرة، وما أزال أمارس الجمباز وأدربه في إحدى المدارس لتدريب الفئات العمرية، إلى جانب تدريبي للكبار والصغار في رياضة الكاليسثينكس".
وعن حكايتها مع رياضة "الكاليسثنكس"، تقول حتر: "الجمباز وجه أنظاري إلى رياضة الكالسثنيكس، نظرا لارتباطهما إلى حد كبير في العديد من الحركات، لأنها تعتمد على المرونة والخفة وفق تمارين تبنى فيها الكتلة العضلية، ووجدت أنها تناسبني كثيرا، وأردت احتراف اللياقة البدنية وخوض غمار تحدياتها، وفق برنامج تدريبي خاص، حيث أستطيع ممارستها في أي مكان، إلى جانب تمرينات رفع الأحمال، في ظل نظام غذائي صحي، وبدأت علاقتي باللعبة العام 2017، وانقطعت في فترة "كورونا"، وعدت إليها بقوة في 2021".
وحول وصولها إلى صفوف المنتخب الوطني ومشاركته لأول مرة في بطولة العالم بإسبانيا، أجابت حتر: "اتسعت مساحة الاهتمام الرسمي بتحديات اللياقة البدنية والكاليسثينكس، حيث أقيمت بطولة رسمية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وخضت غمارها في أجواء تنافسية وتنظيم مميز، وحصلت على المركز الأول، ومركز متقدم في تصفية اختيار عناصر المنتخب الوطني، ما قدمني إلى صفوف المنتخب الوطني للياقة البدنية".
وأردفت: "شعوري لا يوصف بتمثيل الوطن في بطولة العالم المقبلة في إسبانيا، ويعيد إلى أذهاني تمثيلي المنتخب الوطني للجمباز في مشاركات خارجية سابقة، ولدي حماس وجاهزية ومعنويات عالية، إلى جانب زميلاتي وزملائي في المنتخب الوطني، لتأكيد الحضور الأردني اللافت في تحديات اللياقة الأردنية".
وأكملت: "أشكر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على اهتمامه الكبير بتحديات اللياقة البدنية و"الكاليسثينكس"، وفتح الباب أمام المواهب والخامات المميزة من الإناث، لتأخذ فرصتها بتمثيل المنتخب الوطني، ونتمنى أن تكلل جهود الاتحاد الدولي بمنح تحديات اللياقة البدنية الصفة الأولمبية".
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